Unieke inzamelingsactie: Stuur nu gratis je oude laptop of tablet op en geef kinderen een leerkans!

UTRECHT - Stichting IT4Kids, een ANBI stichting die kinderen een duurzame sportkans geeft door middel van het verzamelen van gebruikte en afgeschreven hardware, is nu een actie gestart om kinderen een leerkans te bieden. Door de coronacrisis krijgen kinderen thuisonderwijs waar een laptop, tablet of telefoon noodzakelijk voor is. Maar liefst 10% van de Nederlandse huishoudens heeft gaan laptop of desktop beschikbaar. Normaliter richt de Stichting zich op hardware van bedrijven, maar voor deze actie roept IT4Kids ieder individu op om thuis te zoeken naar gebruikte items, iedereen kan helpen!



Door de coronacrisis kunnen kinderen niet naar school en hebben zij digitale hulpmiddelen zoals een laptop, tablet of telefoon nodig voor thuisonderwijs. De kinderen die geen laptop of tablet hebben, omdat er geen financiële mogelijkheden zijn, wil IT4Kids helpen door veilige en opgeknapte hardware in bruikleen aan te bieden. Zodat deze kinderen ook mee kunnen doen aan de digitale lesprogramma’s die onderdeel zijn van het thuisonderwijs.



Uniek: Kosteloos en makkelijk doneren

Via het unieke platform www.doneereenleerkans.nl kan iedereen een laptop, tablet of telefoon doneren. Vincent van Voorden, projectmanager bij IT4Kids legt het uit: “Op dit platform kan je aangeven welk product (laptop, tablet of telefoon) je wil doneren, je ontvangt dan een label om het gratis naar IT4KIds op te sturen. Breng je product (ingepakt) naar een DHL ServicePoint in de buurt en stuur het gratis op. Op deze manier kan je makkelijk en kosteloos een kind een leerkans geven.”



Gecertificeerde en veilige dataverwijdering

De gedoneerde hardware producten die IT4Kids ontvangt voor kinderen gaan eerst naar de verwerkingspartners, die de hardware op een veilige manier, gecertificeerd datawiped, opschoont en klaar maakt voor gebruik. De vaste benificiënten van IT4Kids, zoals goede doelen Jeugdfonds Sport & Cultuur via haar lokale netwerk tegen armoede, de Giovanni van Bronckhorst Foundation en FC Utrecht Maatschappelijk zorgen dat in hun netwerk de laptops, tablets en telefoons verspreid worden onder de kinderen die het kunnen gebruiken.



Doneer nu

IT4Kids vraagt iedereen om oude laptops, tablets en/of telefoons die toch niet meer gebruikt worden kosteloos te doneren voor een leerkans. Ga naar en doneer: www.doneereenleerkans.nl