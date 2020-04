Coronavirus in Zuylenstede

UTRECHT - Er is een uitbraak van het coronavirus in woonzorgcentrum Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten van Vecht en IJssel in het verpleeghuis.

De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Ook in Zuylenstede zijn inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden.

Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

De GGD regio Utrecht, de GHOR, Vecht en IJssel, de gezamenlijke thuiszorgorganisaties, de betrokken huisartsen hebben een aantal acties in gang gezet om verdere verspreiding van het virus in de huurappartementen te voorkomen en om de zorgcontinuïteit te waarborgen.

Dringend advies

Het dringende advies aan de huurders is om thuis te blijven en geen bezoek meer te ontvangen. Voor alle huurders die thuiszorg ontvangen, stellen de gezamenlijke thuiszorgorganisaties een vast team van medewerkers samen, die alle thuiszorgcliënten gaan verzorgen, ongeacht van welke zorgorganisatie zij nu zorg ontvangen.

Verplaatsing corona patiënten

Huurders die besmet zijn en die te ziek zijn om thuis verzorgd te worden, worden in afstemming met de huisarts en de GGDrU naar een centrale regionale verpleegunit voor coronapatiënten gebracht. Daar kan gespecialiseerde zorg geboden worden.

In afstemming met alle betrokken huisartsen en op advies van de GGD worden nu zoveel mogelijk huurders met klachten getest.

Voor de zorg aan zorgcliënten van het verpleeghuis van Zuylenstede, heeft Vecht en IJssel eerder deze week een speciale corona-verpleegafdeling in Zuylenstede ingericht, waar besmette cliënten van Vecht en IJssel in isolatie worden verpleegd.

Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en in overleg blijven met bovengenoemde organisaties.