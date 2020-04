Studentencomplexen Utrecht onder druk corona-maatregelen

UTRECHT - Studenten op Utrechtse studentencomplexen, zoals aan de Ina Boudier Bakkerlaan, zijn de afgelopen dagen met enige regelmaat hard aangesproken door de lokale politie over de 1.5 meter afstandsregel. De politie houdt stug vast aan de uitspraak dat samenwonende studenten geen huishouden vormen, waardoor het samenscholingsverbod ook voor studentenhuizen geldt. De studenten zijn zich echter van geen kwaad bewust. ’Veel studenten doen hard hun best zich aan de maatregelen te houden maar kunnen niks veranderen aan de thuisomgeving’ aldus Boukje Dotinga, portefeuillehouder huisvesting van VIDIUS studentenunie, de Utrechtse studentenvakbond. 'Het is vreemd dat studenten die binnenshuis noodgedwongen bij elkaar op de lip zitten, beboet worden als ze samen in de tuin gaan zitten.’

Door buurtbewoners en agenten worden zij meermaals aangesproken en ontvangen scheve blikken wanneer ze met hun huisgenoten voor hun deur zitten. Er is zelfs gedreigd met een boete door de lokale politie. ‘We wonen in een studentenhuis met 15 man, 3 wc's, 2 douches en een woonkeuken. 1,5 meter afstand houden is voor ons onmogelijk. Het meest vervelende is dat mensen die commentaar op ons leveren niet geloven dat we huisgenoten zijn, een vrouw stak toen zelfs een middelvinger op en schold ons uit’, aldus Louise (bewoner van de IBB).

Ook wanneer studenten het heft in eigen hand nemen en de gemeente benaderen, ontvangen ze geen eenduidig antwoord. Na gesprekken met de gemeente, kwam de volgende conclusie: ‘Wonen op de IBB geldt als "gedoogde illegale bijeenkomst". Dit betekent dat we binnenshuis met meer dan drie op minder dan 1,5 meter afstand mogen zitten (al wordt dit natuurlijk niet geadviseerd), maar buitenshuis geldt de regel van maximaal twee mensen op 1,5 meter afstand’ aldus Evert (bewoner van de IBB).

Veel studentenhuizen doen al weken hun uiterste best om zich aan de maatregelen houden en hebben met elkaar regels opgesteld. Toch is het voor hen niet helemaal duidelijk of ze zich hiermee voldoende aan de richtlijnen houden.

Daarnaast lijkt ook de politie geen duidelijkheid te kunnen bieden. Op de website van de politie worden studentenhuizen, of locaties waar meer dan drie studenten wonen, gezien als een bijeenkomst. Ook buiten de publieke ruimtes kan daardoor opgetreden worden. Dit biedt weinig zins duidelijkheid voor studenten, die veelal op minder dan 1,5 meter hun woonkamer of keuken moeten delen. Betekent dit dan ook, wanneer jij thuis bent dat de politie daar op kan acteren en iedereen kan beboeten voor het koken met huisgenoten in de gemeenschappelijke keuken?

VIDIUS vindt van niet; studenten in een studentenhuis zijn een huishouden en zo zouden ze ook behandeld moeten worden.