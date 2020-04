Overstap Kersten en Van Hal naar VV Utrecht dames 1

Utrecht - Trainer Ali Moghaddasian heeft de selectie van Booleans/VV Utrecht dames 1 voor seizoen 2020-2021 compleet. Middenspeelster Lisa Kersten komt over van FAST dames 1 en spelverdeelster Lotte van Hal maakt de overstap van VCV dames 1.

Met Lisa Kersten heeft VVU een midden speelster met veel ervaring aan de selectie weten toe te voegen. "Ik ben hartstikke blij dat ik komend seizoen bij VVU kom volleyballen. De afgelopen drie jaar heb ik in de eredivisie bij FAST gespeeld en daarvoor vijf jaar bij Taurus op de middenpositie. Ik weet hoe leuk het in de eredivisie kan zijn, dus met dit team wil ik er keihard voor gaan om een plekje in de eredivisie te bemachtigen", aldus Lisa Kersten.

De 20-jarige Lotte van Hal maakt de overstap naar VVU en ziet dit als een mooie uitdaging. "Het programma is een stuk uitgebreider, het team heeft speelsters met veel ervaring en een trainer met veel ervaring. Ik denk dat ik daar heel veel van kan leren."

Van Hal: "Ik heb ontzettend veel zin in het seizoen en wil het maximale eruit halen! Ik zie er naar uit om het seizoen te starten bij Booleans/VVU Dames 1". Trainer Ali Moghaddasian is blij dat de selectie in dit vroege stadium al rond is en kan zich daarmee, ondanks deze onzekere tijd, focussen op het nieuwe seizoen.