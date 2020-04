Verpakkingsbeurs wordt verplaatst naar september

Utrecht - De komende editie van verpakkingsbeurs Empack wordt vanwege het coronavirus verplaatst naar 15, 16 en 17 september 2020 in Jaarbeurs Utrecht. Een eerdere verplaatsing naar 23, 24 en 25 juni is hiermee aangepast.

Hoewel de Nederlandse overheid nog geen verdere beperkende maatregelen heeft opgelegd met betrekking tot het organiseren van beurzen na 1 juni, kiest Easyfairs er al wel voor Empack opnieuw te verplaatsen naar een later moment dit jaar. “We zijn opnieuw in beraad gegaan met stakeholders en kwamen tot de conclusie dat de onvoorspelbaarheid en onvermijdelijkheid van dit virus voorlopig nog te groot is. De veiligheid en het welzijn van onze exposanten, partners, bezoekers en eigen medewerkers staat voorop. Daarnaast hebben exposanten recht op een gedegen beursvoorbereiding, welke door de huidige maatregelen in het gedrang komt”, aldus Irma de Hoon, Group Event Director van Easyfairs.

De nieuwe editie van Empack vindt plaats op 15, 16 en 17 september 2020 in de oorspronkelijk locatie Jaarbeurs Utrecht. Door de verplaatsing is Empack genoodzaakt gebruik te maken van andere hallen, namelijk hal 7, 8 en 9. “We kijken met veel enthousiasme uit naar de editie in september.”