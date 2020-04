Gemeente in beroep tegen uitspraak JA-sticker

De gemeente Utrecht gaat ondanks eerdere uitspraken toch in cassatie tegen de gerechtelijke uitspraak dat voor bezorging huis-aan-huisbladen geen JA-sticker als voorwaarde mag worden gesteld. De bladen reageren zeer verontwaardigd, zeker in deze coronatijd waarin zij veel lof krijgen.

door Paul Hustinx

Utrecht - “Eigenlijk onbestaanbaar dat nu Nederland in brand staat en de huis-aan-huisbladen zo van belang zijn voor de communicatie rondom corona, je zo tegen de lokale journalistiek aan gaat schoppen”, zegt Roy Keller van de landelijke branchevereniging NNP. Hij wijst erop hoe de bladen juist nu veel waardering krijgen, onder andere van minister Slob die de sector afgelopen week nog 11 miljoen toezegde als compensatie voor de gedaalde advertentie-inkomsten en die de gemeenten opriep extra te adverteren.

De kranten spelen nu een essentiële rol in de samenleving, aldus Keller, bijvoorbeeld met pagina’s voor hulpvraag en hulpaanbod. In deze tijd dat veel gemeenten uit sympathie voor deze media extra advertentieruimte inkopen, ''gooit Utrecht 40.000 euro over de balk'' om verspreiding ervan tegen te werken, ''als énige van alle driehonderd gemeenten'', zegt hij verontwaardigd.

Maar wat wil de gemeente nu eigenlijk, een puur juridische exercitie of toch nog het eerdere beleid doordrukken? In elk geval het eerste, zegt woordvoerder Matthijs Keuning. “Wij vinden het een principekwestie. Wij beroepen ons op het milieu, de rechter wijst op de vrije pers”. De afweging tussen deze twee wil men helder hebben. Maar het doorvoeren van de oorspronkelijke maatregel, ook ‘dat doen wij het liefst’, zegt Keuning. Dit omdat volgens een enquête ‘veel mensen die de krant ontvangen er helemaal niets mee doen’.

“Ik hoop dat ze dat in de rechtszaal ook zo zeggen, want daar gaat de rechter nooit mee akkoord”, zegt Dennis Rijsbergen van Stadsbladuitgever DPG Media als hij de gemeentelijke argumentatie hoort. Het gaat volgens hem om persvrijheid versus het verminderen van de hoeveelheid gerecycled papier. Hij wijst erop dat het voortbestaan in het geding is van een sector waarvan het belang juist nu ‘heel erg is bewezen’. Hij weet vrijwel zeker dat de corona-informatie die ook de gemeente zo belangrijk vindt, nu door meer mensen wordt gelezen dan alleen door die een JA-sticker zouden hebben geplakt.

De politiek roert zich intussen ook. De VVD heeft met Stadsbelang opheldering gevraagd: “Wij verwachten dat de wethouder zich houdt aan de rechterlijke uitspraak”, zegt raadslid Martijn van Dalen. In de provincie heeft PvdA’er Julie d’Hondt zich sterk gemaakt voor provinciale steun aan de bladen. In de gemeente steunde deze partij het JA-beleid, maar onder voorwaarde dat het Stadsblad kan blijven voortbestaan, zegt fractiemedewerker Lau Bosse. Hij wil dit goed monitoren.

En de PvdDieren, initiator van de JA-discussie? “Wij vinden milieu belangrijk, maar persvrijheid ook”. Raadslid Maarten van Heuven wil die twee niet politiek tegen elkaar afwegen.