Bibliotheek Utrecht online 24/7 open

De Bibliotheek Utrecht biedt veel online aanbod, nu de vestigingen tot nader order gesloten zijn. Zo is er een speciaal actieabonnement, zijn er 29.000 e-books voor leden, online activiteiten via podcasts en filmpjes. En voor iedereen, lid of geen lid, 100 e-books en 100 luisterboeken. Zo kan iedereen blijven lezen, luisteren en leren.

Online aanbod

Wie dacht dat het stil was in de bibliotheek heeft het mis. De vestigingen zijn dan wel dicht, maar het online aanbod van de bieb is groter dan ooit. Met eigen podcasts - zoals ‘De Leuke Boekenclub’, ‘Roos’ Boekenclub’ en ‘Light snack in dark times’ - en filmpjes van het Laboratorium biedt de bibliotheek ook in deze tijd een aantal programma’s aan. Leden krijgen toegang tot bijna 29.000 e-books en ruim 4.000 luisterboeken. En ook voor niet-leden heeft de bibliotheek een aantrekkelijk aanbod van 100 e-books via de ThuisBieb en 100 luisterboeken via de LuisterBieb.

Actieabonnement, 29.000 e-books en ThuisBieb

De Bibliotheek Utrecht biedt in deze bijzondere tijden een aantal acties:

Voor niet-leden is er nu het speciale actieabonnement. Voor € 30 ben je een jaar lang lid, inclusief toegang tot de gehele online bibliotheek met 29.000 e-books en 4.000 luisterboeken. Lid worden kan online, je kunt dan direct gebruikmaken van je abonnement. Leden met een klein abonnement kunnen tijdelijk een upgrade krijgen, zodat ook zij onbeperkt toegang hebben tot de online bibliotheek.

De ThuisBieb is een cadeautje voor iedereen die aan huis gekluisterd is. In de ThuisBieb-app staan 100 e-books die voor iedereen beschikbaar zijn, leden en niet-leden van de bibliotheek. De selectie is heel breed, met romans als ‘De heilige Rita’ van Tommy Wieringa, ‘Rinkeldekink’ van Martine Bijl, de columns van Özcan Akyol, en ‘De wereld volgens Gijp’ van Michel van Egmond. Voor de jeugd is er bijvoorbeeld ‘Stuntvlogger Sam’ van Jelmer Jepsen en ‘Alaska’ van Anna Woltz. De ThuisBieb is open tot en met zondag 10 mei.

Het team van Ouderen in de Wijk belt de oudere klanten om contact te houden en voor ondersteuning. Zo brengen zij bij ouderen die niet online kunnen lezen op verzoek boeken aan de deur.

Online boekenclubs en thuis leren programmeren

Nu de activiteiten in de bibliotheek niet kunnen doorgaan, worden deze waar mogelijk digitaal gemaakt. Zo is er de podcast van ‘De Leuke Boekenclub’ van Tim van den Hoed (De Utrechtse Boekenbar) en schrijver Alma Mathijsen. Journalist en schrijver Roos Schlikker maakte samen met Teddy Tops, programmamaker bij de bibliotheek, een podcast van ‘Roos’ Boekenclub’. Onder de titel ‘Light snack in dark times’ ging de eerste talkshow Vrijdag Live van De Nuk online. Thuis leren programmeren kan met de filmpjes van het Lab. Vijf weken lang verschijnt er op woensdagmiddag een nieuwe aflevering. Alle podcasts, filmpjes en uitzendingen zijn te vinden op de site van de bibliotheek, het aanbod wordt regelmatig aangevuld.

Sites, apps en tips

Daarnaast heeft de bibliotheek voor elke leeftijdsgroep sites, apps en tips gebundeld. Van digitale prentenboeken tot karaokelezen voor kinderen, van ondersteuning voor het thuisleren tot oefensites voor taal en digitaal. Ook zijn er leuke doe-tips voor thuis. Zo kan iedereen blijven lezen, leren en informeren.

Informatie en contact

De uitleentermijn van alle nog geleende boeken wordt automatisch verlengd totdat de bibliotheken weer open gaan. Zo krijgt niemand boete over deze periode.

?Wie vragen heeft hierover of ondersteuning nodig heeft bij de online bibliotheek kan terecht bij de klantenservice van de Bibliotheek Utrecht, per mail via klantenservice@bibliotheekutrecht.nl of telefonisch op 030-2861800.

Alle up to date informatie en het volledige online aanbod is te vinden op www.bibliotheekutrecht.nl.