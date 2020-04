Het Rode Kruis is hier om te helpen

Dat de coronacrisis de hele samenleving heeft ontwricht behoeft geen verdere uitleg. Er zijn nieuwe omgangsregels, de straten zijn leeg en verpleeghuizen weren bezoekers. Deze nieuwe realiteit brengt helaas ook extra problemen mee voor mensen die al hulpbehoevend waren. Om dit op lokaal niveau te kunnen aanpakken heeft het Rode Kruis district Utrecht een belteam ‘Let op Elkaar’ opgezet.

door Eefje Pieters

Regio - Het belteam is zo ingericht dat hulpvragers uit de regio Utrecht die naar de landelijke Hulplijn bellen door dit lokale team worden teruggebeld. Er zijn zo’n 35 vrijwilligers actief bij dit belteam in Utrecht. Zo ook Lieke Brons; zij werkt al geruime tijd als vrijwilliger voor het Rode Kruis, maar dan voor een ander project.

Hulp gewaardeerd

Nu het door de coronacrisis alle hens aan dek is, is zij nu voor drie ochtenden in de week bij het belteam aangesloten. Lieke merkt dat de hulp enorm wordt gewaardeerd, ook - misschien wel júist - wanneer mensen er niet zelf om hebben gevraagd. “Onlangs belde ik een meneer van 90, hij was aangemeld door zijn zoon. Hij had nog niet zo lang geleden zijn vrouw verloren en had het zwaar. Hij had behoefte aan aanspraak, maar ook aan iemand die voor hem naar de winkel kon gaan. Ik vond het ontroerend om te zien hoe hij zich op de been hield door een dagelijkse routine; hij voerde klusjes uit en luisterde naar opera. Ondanks alles bleef hij heel erg positief en vond dat het Rode Kruis zich moest inzetten voor mensen die het écht nodig hadden. Mooi toch?”

Ready2Help

Ook Josephine Kestens werkt mee als vrijwilliger bij het belteam.

“Mijn werk als zzp’er in de IT staat even op een lager pitje door de huidige situatie. Het meewerken aan het belteam is heel dankbaar. Alle hulpvragen komen landelijk binnen en de gevallen uit de postcode Utrecht komen vervolgens naar ons. We schatten per situatie de actie in. We kijken eerst naar de mogelijkheden binnen het eigen netwerk van de hulpvrager, zoals buren of familie. Daarna kijken we verder: dat kan een koppeling opleveren met een Ready2Helper in de buurt voor bijvoorbeeld boodschappen, maar ook structureel telefooncontact of een doorverwijzing naar de luisterlijn. Vaak blijkt een - eventueel terugkerend - telefoontje al voldoende om mensen in hun eenzaamheid te verlichten.”

Suzan Pijls, coördinator van het belteam DAC Utrecht, is erg te spreken over het project en de vele handen die eraan bijdragen. “We zijn ontzettend dankbaar voor ieders inzet; zowel de spontane als structurele hulp wordt erg gewaardeerd.”

Ken of ben je iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Bel dan de Rode Kruis Hulplijn op tel. 070 - 4455888. Het nummer is van maandag tot en met zondag bereikbaar tussen 09.00 en 21.00 uur.

Rode Kruis district Utrecht werkt onder meer in Utrecht, Zeist, Nieuwegein, IJsselstein, De Bilt en Woerden.