Jeroen Latijnhouwers naar Radio M Utrecht

Presentator Jeroen Latijnhouwers is vanaf 18 april te horen op Radio M Utrecht. Elke zaterdag- en zondagmiddag tussen 14:00 en 18:00 brengt hij de mooiste muziek in het programma het Gouden Weekend en zoekt hij contact met luisteraars van de zender.

UTRECHT - Jeroen Latijnhouwers: ‘Het is voor mij de makkelijkste optelsom ooit: presenteren bij Radio M Utrecht is radio maken met de fantastische muziek waarmee ik ben opgegroeid. En dat voor een groeiend aantal, zeer trouwe luisteraars die ook nog eens een belangrijke rol hebben in het programma. Dat is wat ik belangrijk vind, dat is wat ik leuk vind. Ik heb enorm veel zin om te beginnen bij Radio M Utrecht. Zoveel zelfs dat ik vrees dat ik zowaar een tikje nerveus zal zijn voor mijn eerste uitzending. En dat ben ik echt maar zelden.’

Eindredacteur Pieter Vorage: ‘Fantastisch dat Jeroen ons gedreven presentatieteam komt versterken. Met zijn enthousiasme, muziekkennis en oprechte interesse in de luisteraars hoort hij helemaal thuis bij Radio M Utrecht.’



Jeroen Latijnhouwers (1967) ging nog tijdens zijn studie aan de School voor de Journalistiek in Tilburg aan de slag bij Veronica Nieuws Radio. In 1996 werd hij presentator bij Sport 7. Daarna volgde RTL4 waar hij bijna 20 jaar onder andere het RTL Nieuws en Editie NL presenteerde. Verder is hij bekend geworden als nieuwslezer bij Edwin Evers op Radio 538 en Giel Beelen op Radio Veronica. In 2015 ging Jeroen aan de slag bij Omroep MAX, als TV- en radiopresentator.

Jeroen Latijnhouwers presenteert vanaf 18 april elke zaterdag- en zondagmiddag vanaf 14:00 uur het Gouden Weekend op Radio M Utrecht met de mooiste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Radio M Utrecht FM 93.1 is onderdeel van RTV Utrecht, de omroep voor de stad en provincie Utrecht.

