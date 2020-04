Alle leerlingen geplaatst in 2e lotingsronde

Uitkomst tweede ronde Naar het VO: alle leerlingen geplaatst

UTRECHT - Leerlingen die hebben deelgenomen aan de tweede ronde in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht worden vandaag allemaal geplaatst. Het plaatsingsbesluit wordt door de VO-school vandaag vastgelegd in Onderwijs Transparant. Ouders ontvangen daarna bericht per e-mail of via de basisschool.

Utrechtse leerlingen die in de eerste ronde waren uitgeloot, konden tot vandaag 15.00 uur hun nieuwe keuzes voor de tweede ronde doorgeven. Na het sluiten van de aanmelding is met besturen en schoolleiders bekeken of alle Utrechtse leerlingen in de tweede ronde geplaatst konden worden op de nieuwe school van keuze in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht. Wij zijn heel blij dat dat gelukt is!

Het was voor veel leerlingen en hun ouders een spannende tijd, zeker nu zij ook het dagelijkse contact met juffen, meesters en klasgenoten moeten missen. Vooral voor de leerlingen die te maken kregen met een loting was dat extra moeilijk.