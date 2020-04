Zangeres Stefania in VPRO Koplopers

8 april 2020 VPRO jeugd volgt aanstormend talent Koplopers x Stefania, 12 april, YouTube NPO Zapp

UTRECHT - Hoe ziet het leven van de toekomstige Ronnie Flexen en Famke Louises eruit, op weg naar roem en succes? De nieuwe documentaireserie Koplopers van VPRO Jeugd volgt jonge hoogvliegers die de hemel bestormen. Een ongefilterde en intieme blik achter de schermen van rijzende sterren. Op zondag 12 april wordt de aflevering met de 17-jarige Stefania uitgezonden op YouTube en op zondag 26 april bij NPO Zapp.

Koplopers x Stefania

Vanaf zondag 12 april, 15.00 uur op het YouTube-kanaal van NPO Zapp en op zapp.nl/zappdoc

Zondag 26 april om 19.25 uur bij ZappDoc op NPO Zapp

De droom van de 17-jarige Stefania Liberakakis komt uit: ze mag Griekenland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival 2020 in Rotterdam. Via The Voice Kids, Kinderen voor Kinderen en het Junior Songfestival werkt ze al jaren aan haar carrière als artiest en is het moment nu eindelijk daar. Koplopers volgt haar tijdens de voorbereidingen, van repetities en fotoshoots tot bezoekjes aan Griekenland en haar verkering met FOURCE bandlid Jannes. Stefania's bekendheid groeit razendsnel. Op Instagram en TikTok heeft ze al meer dan een half miljoen volgers. Haar grote Europese avontuur komt steeds dichterbij. Het lied is af, de dans geoefend en de outfit gekozen. Maar dan staat ineens alles weer op zijn kop.

Over de maker

Cassandra Offenberg

Cassandra Offenberg studeerde in 2016 als regisseur af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Met haar afstudeerfilm ‘Het Jonge Sprookje’ won zij de Wildcard van het Nederlands Filmfonds. Het afgelopen jaar maakte zij ‘CHAMP’ (Hazazah Pictures/NTR) en ‘Short Trip’ (Witfilm).