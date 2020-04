Pasen als feest van verbinding

Bert Nijenhuis

Pasen in combinatie met aangenaam lenteweer is normaal gesproken een ideale aanleiding om er massaal op uit te trekken en gezellig samen te zijn. Dit jaar is iedereen aan huis gebonden. Toch hoeft de coronacrisis een geslaagd paasfeest niet in de weg te staan. Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht, geeft raad en tips.

UTRECHT – “Ga gewoon eitjes verstoppen. Niet in de tuin, maar door het hele huis en extra veel, zodat je lekker lang bezig bent. Maak er ook een gezellige maaltijd van. Ben je met meer mensen thuis, denk dan ook aan degene in de straat die alleen woont. Die persoon hoeft niet eenzaam te zijn, maar alleen is ook maar alleen. Kook iets extra, breng het langs en nodig hem of haar uit voor het eten. Anders dan anders natuurlijk. Je geeft het eten bij de deur af, zet thuis de mobiele telefoon, iPad of computer aan en via Skype kun je er vervolgens samen van genieten. Als iedereen in Utrecht dit gaat doen, volgen we ook de gedachte van Pasen. Een nieuw begin waarbij we met elkaar verbonden zijn.”

Van der Lippe zegt trots te zijn op de manier waarop er met de crisis wordt omgegaan. “Een intelligente lockdown past goed bij hoe wij zijn. Dat zorgt er ook voor dat het langer is vol te houden. Er ontstaan allerlei initiatieven, waarbij mensen elkaar helpen. Of dit allemaal beklijft als de corona pandemie voorbij is, moet uiteraard blijken."

Pasen mag dan een vrolijk en gezellig lentefeest zijn; bij families die door de coronacrisis al wekenlang tot elkaar veroordeeld zijn, liggen irritaties evengoed op de loer. “Zorg dat je manieren vindt om iets voor jezelf te doen en geef elkaar de ruimte”, raadt Tanja van der Lippe aan.

“Zijn er irritaties; spreek ze uit. Juist nu je als het ware geen kant op kunt, is dat erg belangrijk. Zo voorkom je escalaties. Besef dat je niet de enige bent die dit overkomt en probeer begrip voor elkaar te hebben. Zorg dat je ook contacten buiten het gezin hebt.”

De hoogleraar Sociologie adviseert thuiswerkers structuur in de dag aan te brengen. “Op tijd opstaan en niet in je pyjama achter de computer kruipen. Neem geregeld pauze; op het werk ben je ook niet constant bezig. Een eigen ruimte is het beste. Als je die niet hebt, kun je misschien een tafeltje kwijt in de slaapkamer. Als werk en privé te veel door elkaar gaan lopen, geeft dat stress. Verwacht niet dat je elke dag acht uur productief bent, dat ben je op het werk ook niet. Neem pauzes en doe buiten nieuwe energie op. Houd contact met collega’s en praat niet alleen over werk. Met kinderen thuis is de uitdaging nog veel groter. Probeer taken goed te verdelen met je partner. Structuur is belangrijk voor kinderen en pubers hebben juist nu aandacht nodig. Doe vooral ook leuke dingen. Als er ergens tijd voor is, is het quality time!"