Paasnacht: Hart voor de stad

UTRECHT - Het Paasfeest is hét feest voor de Domkerk, dit jaar ziet dat er natuurlijk heel anders uit. Woordvoerder Marco van der Werf: "Het is stil op het Domplein, de Domkerk is al enige weken voor publiek gesloten. Het coranavirus legt de gemeenschap grenzen op. Dat is ook nodig, omdat we samen de verantwoordelijkheid dragen deze crisis het hoofd te bieden. Samen is het sleutelwoord in deze situatie; samen zorgen we voor nodige anderhalve meter afstand en houden we ons aan de afspraken. Maar juist in deze stille tijd, op weg naar Pasen, willen we als Domkerk deze fysieke afstand figuurlijk overbruggen.

Pasen is het feest van opstanding, een nieuw begin en hoop dat er samen gevierd kan worden. Pasen is het Hart-feest van de Domkerk, het Domplein is het hart van de stad. In andere jaren was er de mogelijkheid tot meevieren van ‘s avonds laat beginnend met de Paaswake tot in de vroege ochtend, die begon met de paasjubel en het luiden van alle klokken van de Domtoren.

Op die manier kan het helaas dit jaar niet, maar het kan gelukkig wél anders. In de paasnacht leggen we in de Domkerk een Hart van Licht, als teken van het feest van Pasen en we leggen op het Domplein (als hart van de stad) een groot Hart neer.

We maken er een opname van zodat iedereen op Paasmorgen dit verbindende gebaar kan zien. Hiermee willen we de Utrechters op het feest van Pasen een Hart onder riem steken. En bij dezen de oproep om iedereen op de dag van Pasen een hart te geven, door bijvoorbeeld extra hartelijk te zijn voor je buren, of een hartje te tekenen voor je broertje of zusje.."