De Ronde van Utrecht is afgelast

UTRECHT - Afgelopen week heeft het bestuur van Stichting Wielerplatform Utrecht (WPU) het besluit genomen om De Ronde van Utrecht 2020 af te gelasten. De onzekerheid rondom de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus na 1 juni is op dit moment te groot. Veiligheid en gezondheid van deelnemers, bezoekers, vrijwilligers en omwonenden zijn hierin een belangrijke overweging geweest.

Twee daagse Vuelta-editie met Nederlands Kampioenschap Para-cycling

De Ronde van Utrecht zou dit jaar geheel in het teken van de Utrechtse Vuelta-start staan. Een Spaanse editie met wedstrijden, toertocht, gravelride en een Spaans diner in het Wilhelminapark. Op zaterdagavond stonden de eerste wedstrijden gepland en tegelijkertijd begon er een gravelride. De avond zou eindigen met een Spaans diner in het Wilhelminapark voor deelnemers, omwonenden en toeschouwers. Op zondagochtend stonden de reguliere wedstrijden en de toertocht op het programma en zondagmiddag zou het NK Para-cycling verreden worden. De Vuelta Fietshub, een rondreizend fietsdorp, zou op beide dagen een onderdeel zijn van De Ronde van Utrecht.

Verzetten geen optie

De Ronde van Utrecht 2020 wordt volledig afgelast. De festival- en toertochtenkalender is in het najaar al erg vol en daarbij komen ook nog verplaatsingen van andere evenementen vanwege het Coronavirus. WPU ziet het verzetten naar een later moment in het jaar hierom niet als optie. Concreet betekent dit dat er pas in 2021 een nieuwe editie komt. Hoe jammer dit besluit ook is, het is in deze tijd, waarschijnlijk het enige juiste dat de organisatie kan maken. De volgende editie van De Ronde van Utrecht is op 20 juni 2021.

Urban Bike Trail en Wereldrecordpoging

Ook de Urban Bike Trail, onderdeel van het Vuelta activatieprogramma en georganiseerd vanuit WPU, is geannuleerd. De wereldrecordpoging ‘meeste-fietsers-achter-elkaar’ gaat voorlopig wel door. De voorziene datum is 12 augustus. Dat valt later in het activatieprogramma in de aanloop naar de Vuelta-start en geeft mogelijk voldoende ruimte om dit evenement wel te organiseren.

Nieuwe mogelijkheden

WPU blijft niet stilzitten: zo wordt er gewerkt aan een online-Ronde van Utrecht en gaan de voorbereidingen voor de Wereldrecordpoging ‘meeste-fietsers-achter-elkaar’ gewoon door. Samen met SportUtrecht stemmen we af hoe de Vuelta Fietshubs in een ingekort activatieprogramma toch voldoende tot hun recht komen. En later dit jaar volgen er nog een aantal Utrechtse wielercafés.