Restauratie Domkerk gaat door

UTRECHT - Veel werkzaamheden zijn stilgevallen, de Domkerk heeft haar deuren gesloten, maar het werk in én aan de Domkerk gaat door. Ook de restauratiewerkzaamheden gaan door op de steigers aan de westgevel en bij de hoofdingang. Vanuit de Stichting Vrienden van de Domkerk is er een gave publieksactie opgezet, om op die manier toch de benodigde gelden bij elkaar te krijgen voor het zeer noodzakelijke restauratiewerk. De 3D Puzzel van de Domkerk speelt hierin een belangrijke rol.

De Domkerk staat al sinds de zomer van 2017 in de steigers, Van Hoogevest Architecten en de vaklieden van Nico de Bont Aannemingsbedrijf zijn druk doende om de als gotische kathedraal gebouwde kerk vakkundig te restaureren. Op dit moment staan de steigers hoog tegen de westgevel van de kerk en gaat ook de entree van de kerk verscholen achter steigerpijpen en beplating. Ook nu de kerk gesloten is voor publiek, gaat het werk op de steigers gewoon door, de bouwlieden werken uiteraard op veilige afstand van elkaar.

Dat deze restauratie dringend noodzakelijk is kan men vanaf straatniveau niet goed beoordelen. Vanaf het enorme steigerwerk is echter goed te zien hoe grote stukken natuursteen zo met de hand uit te nemen zijn. Overal zijn grote scheuren zichtbaar, veroorzaakt door roest en uitzetting van de ijzeren verbindingen die het natuursteen op haar plaats moet houden. Sommige ornamenten zijn zo broos geworden dat ze eenvoudig met de hand verkruimeld kunnen worden, zoals ook te zien is in bijgaand videofragment.

De Stichting Vrienden van de Domkerk heeft in samenwerking met de Domshop een fraaie publieksactie op touw gezet om de benodigde gelden binnen te krijgen. Iedereen zit momenteel thuis, de straten rondom de Domkerk zijn verlaten. De ultieme gelegenheid om thuis te puzzelen en wat is er nu mooier om dan je eigen Dom te bouwen. De nieuwe 3D-puzzel van de Domkerk, compleet met schip en toren, is een uitdaging voor het hele gezin. Door de 140-delige opzet van de puzzel, komt het mooiste en grootste monument van de stad echt tot leven.

Wie nu lid wordt van de Stichting Vrienden van de Domkerk, krijgt u gratis de 3D-puzzel thuisgestuurd. De Vrienden zetten zich al jaren in voor het behoud van de Domkerk. De Vrienden dragen elk jaar bij aan het onderhoud en de dagelijkse openstelling van de Domkerk. Daarbij maken de Vrienden bijvoorbeeld de tentoonstellingen in de Domkerk financieel mogelijk. Ook na de heropening willen we dat graag blijven doen.

Voor meer info verwijzen we u graag naar www.domkerk.nl.

