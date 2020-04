Jongeren uit Utrecht maken kans op een Young Impact Award

UTRECHT -

Vareen, Moos, Sander en Iris zetten zich in voor diverse maatschappelijke kwesties, waaronder verbinding met eenzame ouderen, rouw onder studenten en scholieren die problemen ervaren tijdens corona

UTRECHT - Op 15 mei aanstaande worden voor de vierde keer de Young Impact Awards uitgereikt aan jongeren die zich inzetten om een positief verschil te maken voor een ander of de wereld. Vareen, Moos, Sander en Iris zijn de genomineerden uit Utrecht. In totaal zijn er in Nederland 18 initiatieven genomineerd in zes verschillende categorieën. Dit jaar is er een extra categorie ‘Coronahulp’, waarbij jongeren worden beloond die voor verbinding zorgen tijdens de coronacrisis. De Young Impact Awards zijn een initiatief van Young Impact, één van de grootste spelers op het gebied van jongeren en maatschappelijke betrokkenheid in Nederland.

De verhalen van de 18 initiatieven inspireren enorm. Zo zijn de bevriende studenten Sander Bos (21) en Iris Koopman (22) genomineerd in de extra categorie Coronahulp. Zij hebben een platform opgericht om examenleerlingen te helpen, genaamd ‘Studenten helpen Scholieren’. Als gevolg van het coronavirus sloten de scholen en werd veel zelfstandigheid van leerlingen gevraagd. Voor niet iedereen bleek dat even makkelijk te zijn en daarom schoten Sander en Iris hen te hulp.

De moeder van Vareen Rook (22) overleed anderhalf jaar geleden. In die periode ontving zij weinig steun vanuit school, ze zeiden dat ze gewoon door moest gaan. Daarom zet Vareen zich nu in voor jongeren en studenten en maakt zij ook een documentaire over rouw onder deze groepen.

Moos (18) helpt ouderen om kerstfilmpjes te maken voor familie. Nog maar weinig mensen sturen een kerstkaart en dat vinden ouderen erg jammer. Daarom helpt Moos hen een filmpje te maken dat ze via WhatsApp naar familie kunnen versturen.

Vanaf nu tot 15 mei kan er gestemd worden op alle genomineerden via www.youngimpact.nl/awards

Young Impact Helpt

Het jaarlijkse publieksevenement van Young Impact, dat oorspronkelijk op 5 juni plaats zou vinden, is dit jaar afgelast vanwege het coronavirus. Toch gelooft de organisatie dat het juist nú belangrijk is om jongeren het verschil te laten maken. Daarom wordt begin april een actiecampagne gelanceerd, Young Impact Helpt, waarbij een vijftal bekende influencers challenges organiseren en jongeren ook zelf een challenge kunnen opzetten. Wie deel heeft genomen aan de challenges of eerder dit jaar met Young impact in actie is gekomen, krijgt toegang tot een exclusieve online show op 15 mei waarbij een aantal prominente artiesten zullen optreden.

George Maduro Prijs

De Young Impact Awards worden uitgereikt in zes categorieën: Education, Environment, Community, Health, Creativity en Coronahulp. De zes winnaars maken vervolgens ook nog kans op de George Maduro Prijs, dé ultieme onderscheiding voor iemand die zich belangeloos voor de maatschappij inzet, naar het verhaal van oorlogsheld George Maduro. De uitreikingen van de Young Impact Awards en George Maduro Prijs zullen onderdeel zijn van de online show Young Impact Helpt op 15 mei.

Partnerships

Madurodam, trouwe partner van de Young Impact Awards, schenkt jaarlijks haar opbrengsten aan projecten die kinderen inspireren een goed mens te zijn. Overige partners van de Young Impact Awards zijn ABN Amro, CJP, NJR, NLvoorelkaar, Philips en Wij zijn JONG.