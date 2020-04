Beste vatgerijpte bier van Nederland komt uit Utrecht

UTRECHT - Brouwerij vandeStreek bier uit Utrecht heeft tijdens de Dutch Beer Challenge de gouden medaille in de categorie ‘Houtgelagerd’ gewonnen. Hiermee mogen de Utrechtse brouwers met trots zeggen dat zij het beste vatgerijpte bier van Nederland hebben gebrouwen.

Sander en Ronald van de Streek, de broers die de brouwerij in 2013 oprichtten, zijn ontzettend trots op de overwinning. “We werken elke dag met ons team keihard om mooie bieren uit te brengen, het is heel tof als een landelijke jury je werk dan zo goed waardeert”, vertelt Ronald. Het prijswinnende bier is de Bourbon Barrel Aged Barley Wine. Sander legt uit: “We laten met regelmaat bieren die we brouwen een half jaar tot een jaar op oude whiskyvaten rijpen. Dat geeft extra smaak en diepte aan het bier. Over deze Bourbon Barrel Aged Barley Wine waren we zelf heel erg tevreden en dat blijkt dus meer dan terecht!”

In de categorie ‘Innovatie: Fruit’ wonnen de broers en hun team dit jaar een Bronzen medaille met hun Grapefruit IPA. “Dat is een fruitige IPA waar we extra grapefruit aan hebben toegevoegd om hem nog dorstlessender en fruitiger te maken”, vertelt Sander. Ronald vervolgt: “Voor ons was het een van de eerste keren dat we een bier op zo’n manier een extra smaak gaven, we zijn heel blij dat zoveel mensen het dus lekker vinden!”

Door de maatregelen rond het Coronavirus vond de jaarlijkse uitreiking via een livestream plaats. De reactie van het grotendeels thuiswerkende vandeStreek team is te zien in een video op de Facebook-pagina van de brouwerij.

De Dutch Beer Challenge is jaarlijkse bierwedstrijd waar medailles in uiteenlopende categorieën worden uitgereikt aan Nederlandse brouwers. Naast vandeStreek bier vielen o.a. de Utrechtse brouwerijen Maximus, Oproer en De Leckere in de prijzen.