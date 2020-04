Culturele Zondagen start met CZ@Home

UTRECHT – Utrecht Marketing brengt de Culturele Zondagen met CZ@Home de huiskamer binnen. De komende weken wordt live op de Culturele Zondagen Instagrampagina een optreden gestreamd. Meteen daarna worden er twee registraties geplaatst, te bekijken op zowel Instagram als de Facebookpagina van Culturele Zondagen. Voor de editie van CZ@Home op 5 april wordt samengewerkt met het Café Theater Festival en theatercollectief Vloeken in de Kerk.

Ramon Chatrer trapt om 15.00 uur live af met een aantal liedjes uit zijn kleinkunstvoorstelling Roestplaats, waarna er gekeken kan worden naar materiaal uit de winnende Café Theater Festival-voorstelling Een ode aan…. In deze indrukwekkende dansvoorstelling deelt danseres Afra Ernst haar ervaring met misbruik. Tot slot is het woord aan schrijver Annelies van Wijk, ook wel bekend onder pseudoniem Liedf. In haar fragment voor CZ@Home zoekt ze naar woorden die troost bieden in deze gekke tijden. Alles bij elkaar duurt het programma zo’n drie kwartier. Later is de volledige registratie terug te kijken op het Youtube-kanaal van Culturele Zondagen.

De missie die Utrecht Marketing met de Culturele Zondagen heeft blijft ook nu iedereen binnen moet blijven onveranderd. Het culturele aanbod in Utrecht op een toegankelijke manier aanbieden, samen met de talloze culturele instellingen die Utrecht rijk is. Uitgangspunt is dat er de komende zondagen wekelijks een programma online wordt uitgezonden. Telkens in samenwerking met culturele organisaties en Utrechtse makers.

Troost

Het programma van 5 april is samengesteld door Alinde Hoeksma, artistiek directeur van het Café Theater Festival en oprichter van Vloeken in de Kerk. Hoekstra: ‘’Het Café Theater Festival en Vloeken in de Kerk creëren beide ervaringen waar het publiek in ondergedompeld wordt, zodat de toeschouwer zich als vanzelf onderdeel voelt van een groter geheel. Dat kan heel troostend zijn. Wie weet kunnen we dat effect ook een beetje bereiken met deze online editie.”

Het Café Theater Festival bestaat al zeventien jaar in Utrecht als hét festival voor interventietheater dat opduikt in cafés, waar aanstormende artiesten dicht op de huid van het publiek spelen. Vloeken in de Kerk maakt performancediensten op bijzondere locaties, waarin theater, muziek, dans, poëzie en filosofie elkaar ontmoeten. Het Utrechtse theatergezelschap zou in mei starten met het spelen van de voorstelling Donker op diverse festivals, die voorlopig zijn komen te vervallen.