Taxichauffeurs willen boodschappen halen

UTRECHT - De taxibranche heeft het zwaar in deze dagen waarin velen thuisblijven en afstand houden geboden is. Toch ziet taxicentrale UTC ook mogelijkheden om bij te dragen in deze crisistijd. Chauffeurs zijn ook bereid zonder dat iemand in de auto hoeft in te stappen klussen voor mensen te doen zoals het afhalen van boodschappen of medicijnen.

In veel opzichten draait ook de taxiwereld gewoon door. Er moeten nog altijd mensen naar het ziekenhuis of naar de nierdialyse, zorgpersoneel moet naar zijn plek en anderen willen een uitvaart bijwonen. Dat is het eerste dat Harold Agterberg, directeur van de Utrechtse Taxicentrale UTC zegt.

Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. De afstandseis van 1,5 meter en de norm zoveel mogelijk thuis te werken eisen wel degelijk hun tol. De vraag naar UTC-taxi’s is met maar liefst 80 tot 90% afgenomen. Allereerst wil Agterberg kwijt dat zijn bedrijf wel degelijk extra maatregelen treft: alles wordt gedaan om de afstand tot de chauffeur zo groot mogelijk te houden, er zijn ook busjes en stationwagens beschikbaar waarin dit gemakkelijker kan, bij rolstoelers in busjes wordt sowieso de maximale afstand aangehouden, relevante plekken als handgrepen worden na elke rit gereinigd en contant betalen wordt vermeden. Maar ook dit verandert weinig aan de ingezakte vraag en daarom voorziet de UTC grote problemen voor chauffeurs als ‘Den Haag’ niet bijspringt. De meesten zijn zzp’er en daarvoor heeft de regering nu alleen bijstand te bieden. Maar hiermee komen chauffeurs niet uit gezien de hoge doorlopende lasten voor de lease van een auto en vooral de verzekering, die ook nog eens bij niet-betaling ontbonden wordt, alsmede onderhoudskosten en verplichte bijdragen voor een keurmerk. Banken leveren ook niet zomaar een overbruggingskrediet.

En in deze tijd staat ook voor de UTC gezondheid voorop, dus gewoon meer klanten werven is geen oplossing. Intussen overlegt de branche-organisatie KNV met de overheid.