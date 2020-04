Donderdag Verwonderdag bij Stadsschouwburg

Grote gezelschappen en theaters tonen wekelijks online theatervoorstellingen onder de noemer: Donderdag Verwonderdag

UTRECHT - Door de coronacrisis zijn de theaters gesloten, maar dat betekent niet dat de theatersector ondertussen stil zit. Naast de vele initiatieven van individuele organisaties en instellingen is er nu het collectieve initiatief: Donderdag Verwonderdag . Alle negen Rijksgesubsidieerde zogenaamde BIS- gezelschappen van Nederland én een groot aantal theaters delen vanaf donderdag 2 april wekelijks om 18:00 via Facebook de registratie van een voorstelling van één van de deelnemende gezelschappen. In tien weken tijd (we hebben één bonus deelnemer) loodsen we je door het landschap van het kwaliteitstheater en ben je weer helemaal bij en bovendien uitstekend voorbereid op het nieuwe theaterseizoen.

Snel geregeld

De coronacrisis zette van de ene op de andere dag een streep door een groot aantal theaterpremières en -voorstellingen. De theaters sloten hun deuren en het publiek bleef thuis. De wil om ondanks de onmogelijkheid om op dit moment te spelen, toch theater aan ons publiek te kunnen bieden is een unaniem gedeelde wens. Het initiatief voor Donderdag Verwonderdag kwam dan ook snel van de grond. Met deze collectieve actie willen we de rijkdom van het aanbod van Rijksgesubsidieerd theater tonen en publiek stimuleren en enthousiasmeren om als dat weer kan, in veelvoud terug te komen naar de prachtige theaters en schouwburgen die Nederland rijk is.



Deelnemende gezelschappen en theaters

Deelnemende gezelschappen zijn: ITA, Oostpool, Toneelgroep Maastricht, Zuidelijk Toneel, Het Nationale Theater, Theater Utrecht, Theater Rotterdam, Tryater, Noord Nederlands Toneel en de bonus: Club Guy & Roni.

Deelnemende theaters zijn: SPOT Groningen, Theater Rotterdam, Het Nationale Theater, ITA, Musis en Stadstheater, Schouwburg Amstelveen, TAQA Theater de Vest, Stadsschouwburg Utrecht en DNK Assen.

