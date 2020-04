Utrecht - Ga creatief aan de slag met het Stadsblad en maak kans op een boodschappenpakket van SPAR city!

De krant is er om te lezen… toch? Tijdens deze Coronacrisis zijn de huis-aan-huiskranten hét medium om jezelf te informeren over lokale maatregelen, spontane acties om elkaar te helpen en tips om het thuis extra gezellig te maken. Maar met het Stadsblad kun je nog veel meer denken wij. Dus spreek je creativiteit aan en knip, plak, kleur en knutsel met de krant en win een boodschappenpakket van SPAR city.

Wie het nog niet weet: het Stadsblad verschijnt na een uitspraak van de rechter gelukkig weer huis-aan-huis. Misschien heb je de krant een tijdje moeten missen omdat je geen ja-ja-sticker (of nee-ja-sticker) op je brievenbus had geplakt. Sinds kort valt het Stadsblad echter gewoon weer als vertrouwd op de deurmat. De persvrijheid is een groot goed, zo oordeelde de rechtbank en zette daarmee een streep door het beleid van de gemeente Utrecht.

Deze crisis benadrukt dat de rechter niet meer gelijk had kunnen hebben. Want juist nu zijn huis-aan-huisbladen als het Stadsblad hard nodig om thuiszitters, van jong tot oud, te bereiken met belangrijke informatie.

Mail je inzending

Naast deze cruciale functie willen we alle inwoners een hart onder de riem steken en ook wat luchtig vermaak bieden. Dus maak een mooi kunstwerk van onze krant, verzin een spelletje waarin onze krant een rol speelt of maak een grappig filmpje met onze krant in de hoofdrol. Kortom… het kan ons niet gek en creatief genoeg zijn. Maak er een foto of een video van en mail die naar redactie.sbu@dpgmedia.nl. De komende weken beoordelen we alle inzendingen en kiezen we elke week een winnaar. Die krijgt een thuiswerkboodschappenpakket ter waarde van 75 euro.

Ben je niet zo van het papier, maar meer digitaal aangelegd? Op www.stadsbladutrecht.nl vind je onze krant digitaal. Daar kun je vast ook wel iets leuks mee bedenken.