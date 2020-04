Utrechtse Rugby Club gooit ‘langste lijntje ooit’

UTRECHT - De Utrechtse Rugby Club (URC) maakte met meer dan 150 leden één video waarin ze elkaar de bal toespelen. De club wil met de video duidelijk maken dat de leden zich verbonden voelen en dat zij, ook in deze tijden, hun geliefde sport samen beleven.

De eerste bal wordt gepasst door Anneke Sliedrecht, voorzitter van URC. Ze is trots op haar club, waar de leden dit spontane initiatief direct omarmden. “Na een paar weken geen training, mis je de sport en vooral de sociale contacten”, aldus de voorzitter. “Deze video bracht weer wat los bij iedereen; weer even met rugby bezig zijn. De boodschap, samen spelen we rugby, past helemaal bij onze sport. Dat dragen we dus graag uit. En daar hebben een paar leden een ontzettend leuke manier voor gevonden!”

Woensdagavond ging de film formeel in première. Uiteraard niet in het geliefde clubhuis, maar via een video-meeting met alle leden die de première live mee wilden maken. Anneke Sliedrecht: “Hoe mooi is het dat de bal van hand naar hand door letterlijk heel Utrecht vliegt. En nu willen we hem verder gooien!” De club nodigt andere rugbyverenigingen uit hetzelfde te doen en hun video achter die van URC te plakken. “Zo gooien we de bal door heel Nederland. Want ook in deze tijden verbindt rugby. We helpen waar nodig, we spelen waar het kan.”

De video staat vanaf woensdag 1 april 20:30 uur live op social media van URC:

