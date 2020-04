Utrecht collecteweek X

UTRECHT - Dringend kennis nodig over het coronavirus bij hart- en vaatpatiënten

Online collecte gestart voor onderzoek

Onder de coronapatiënten die ernstig ziek worden of zelfs overlijden bevinden zich veel mensen met hart- en vaatziekten. Van alle COVID-19 patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis, heeft ruim 41% onderliggende hart- en vaatproblemen (bron: RIVM).

Zelfs bij voorheen gezonde coronapatiënten zien artsen soms hartproblemen ontstaan. Daarom is dringend nieuwe kennis nodig om al deze mensen beter te behandelen.

Onderzoekers en de Hartstichting hebben samen direct een (inter)nationale registratie voor deze patiënten opgezet. Door gegevens van patiënten die nu in het ziekenhuis liggen te analyseren, krijgen artsen sneller duidelijkheid over de beste behandeling om te voorkomen dat mensen overlijden.

Vijftig ziekenhuizen

Het UMC Utrecht en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn twee van de 50 Nederlandse ziekenhuizen die interesse hebben getoond voor de registratie. Ook internationaal is er belangstelling voor. We willen de registratie koppelen aan de bestaande Nederlandse Hart Registratie (NHR), zodat artsen ook na ontslag uit het ziekenhuis kunnen volgen hoe het met de patiënt gaat.

De collecte: niet de deuren langs

Voor dit en ander levensreddend onderzoek heeft de Hartstichting giften, juist nu, hard nodig. Maar door het coronavirus hebben wij de jaarlijkse collecte die komende week plaats zou vinden, opgeschort. 40.000 collectanten die langs de deuren zouden gaan, proberen nu online zoveel mogelijk mensen de kans te geven te doneren.

Een van die vrijwilligers is de 50-jarige Annelies Kalisvaart. Zij heeft een erfelijke hartspierziekte, net zoals drie van haar vier kinderen. Zij doen in deze tijd alles wat ze kunnen doen om gezond te blijven. “Als we ziek worden dan verwacht ik dat het snel kan gaan. Daarom doe ik wat ik zelf kan doen voor mijn gezondheid, volg de maatregelen op en hoop dat de tijd verstrijkt en de corona onder controle komt.”

Andere jaren was Annelies in deze tijd altijd bezig met de collecte organiseren. “Ik ben wijkhoofd van de collecte hier in de buurt. Dat de collecte niet doorgaat is jammer maar een logisch gevolg van de situatie nu.”

Annelies en 40.000 andere vrijwilligers collecteren nu online, via www.hartstichting.nl/geef

Het hele verhaal van Annelies is hier te vinden: https://www.hartstichting.nl/verhalen/hartpatient-annelies-over-coronacrisis.