Internet dagschaak

UTRECHT - Een bericht voor schakers.

Dagschakers!

Wij laten ons als ‘Dagschaak Dijckzigt Utrecht’ natuurlijk niet door het corona-virus van het schaakbord wegjagen. De drie vrijdagmiddagen zonder elkaar op het schaakbord te ontmoeten en uit te dagen duurden ons al weer lang genoeg.

We hebben een internet-schaaktoernooi opgezet via Lichess, waar intussen ook Utrechtse schaakclubs hun toernooitjes spelen. Elke vrijdagmiddag doet Dagschaak dat van 14.00 tot 16.00 uur.

We spelen het tempo van 10 minuten p.p. plus 5 sec increment. Je speelt zoveel partijen als jij zelf wilt.

Het gaat heel simpel. Om te beginnen: je aanmelden/inschrijven via https://lichess.org/team/dagschaak-dijckzigt-utrecht

Per week wordt er een toernooi-link aangemaakt: die ontvang je en zo kun je werkelijk mee doen.

Je meldt je op vrijdagmiddag aan van 14-16 uur, even voordien, om 14 uur of op welk moment daarna ook en je wordt ingedeeld. Je krijgt een van de deelnemende dagschakers als tegenstander: wat is er mooier dan tegen deze leuke mensen te schaken. Je kunt als een echte dagschaker tussendoor nog chatten ook: want sommige dagschakers kunnen zelfs tijdens hun schaakspel de mond niet houden….. dat zijn overigens niet de beste schakers!

Je mag natuurlijk ook andere schakers tippen op ons bijzondere schaakgezelschap en uitnodigen mee te doen.

Als er vragen zijn dan hoor ik die!

Tot vrijdagmiddag 3 april!