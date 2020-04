Gratis livestream workout voor alle inwoners van Utrecht

UTRECHT - Op vrijdag 3 april van 12.30 - 13.00 uur geeft Spark Sport voor alle inwoners van Utrecht een gratis livestream workout!

Voldoende beweging krijgen is voor velen van ons in deze tijd een enorme uitdaging. De fietstocht naar het werk vervalt, de sportclub/ sportschool is dicht, de kinderen hoeven niet gebracht en gehaald te worden. En collega’s zitten helaas niet om de hoek om even te overleggen. Kortom we hebben een bewegingsuitdaging met elkaar. Want om fit en gezond te blijven én je energiek te voelen is beweging voor je lichaam en brein essentieel.

Spark Sport is een buitensportclub die al meer dan 10 jaar training geeft in het Griftpark. Oprichter Mickey Pigeaud: “In deze tijd willen wij ook graag dat iedereen fit blijft. Bewegen is als je veel stil zit zo belangrijk. Daarom geven wij de inwoners van Utrecht graag een livestream workout."

Iedereen - zowel jong als oud - kan meedoen met de training. De coach staat klaar en daagt iedereen uit! Als deelnemer kan je de training volgen via je telefoon, tablet of computer op je eigen plek. In je tuin, op je balkon, op kantoor, (slaap)kamer of toch een plekje in een park of speeltuin.

Inloggen kan via Zoom op: https://zoom.us/j/224136951. Als het maximum aantal bereikt is, volg de training dan live op youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJABsbK90PPqEnXNvlXB0NQ

Doe jij en eventueel samen met je gezin en/of partner mee om Utrecht fit & vitaal te houden in deze tijd?