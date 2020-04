Onderhoudswerkzaamheden tram 60 en 61

UTRECHT - Komende maanden wordt de regiotram (Utrecht – Nieuwegein / IJsselstein) vernieuwd. Vanwege de werkzaamheden rijden er op meerdere momenten geen trams maar bussen. Aanstaande zaterdag start fase 1.

Wat gaat er precies gebeuren?

De tramlijn in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein is na dertig jaar gebruik aan vervanging toe. Om reizigers een veilige en comfortabele reis te blijven bieden, vernieuwt de provincie Utrecht de tramlijn. Daarom zijn nieuwe trams besteld met meer zitplaatsen en meer comfort. Alle perrons van de haltes tussen Utrecht Centraal Jaarbeursplein en Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid worden verlaagd en verlengd. Dit is nodig om de perrons passend te maken voor de nieuwe trams. De trambaan van Utrecht naar Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt vrijwel geheel vernieuwd. Daarom wordt er de komende periode en vooral in de zomer hard gewerkt op en rondom de trambaan en haltes.

Het onderhoud is verspreid over vier fases om de overlast zoveel mogelijk te beperken.



Fases

Fase 1 - 4 t/m 10 april

Geen trams maar bussen tussen haltes Nieuwegein Stadscentrum en Nieuwegein-Zuid.



Fase 2 - weekend 18 en 19 april, met mogelijke uitloop

Geen trams maar bussen tussen haltes Nieuwegein Stadscentrum en IJsselstein-Zuid.



Fase 3 - 20 mei – 20 augustus

Geen trams maar bussen tussen P+R Westraven en Nieuwegein/IJsselstein.



Fase 4 - 4 juli – 20 augustus

Geen trams maar bussen op het gehele traject tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein.



Gevolgen coronavirus

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden houden de provincie Utrecht en de aannemer rekening met de richtlijnen van de overheid en het RIVM voor de beheersing van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wordt gewerkt. De regel om minimaal 1,5 meter afstand te houden, geldt ook op de bouwplaats. Bij de trambaan zijn daarom extra voorzieningen getroffen om het werk op een verantwoorde wijze uit te voeren. Van dag tot dag wordt bekeken wat de effecten zijn op de medewerkers en de geplande werkzaamheden.



Meer informatie

Kijk op www.u-ov.info/tram voor alle informatie over de gevolgen voor reizigers, vervangend vervoer en de aangepaste dienstregeling.

Heb je vragen over deze werkzaamheden zelf? Neem dan contact op met de Provincie Utrecht door te bellen naar 030- 258 2525. Mailen kan ook: info@regiotramutrecht.nl.