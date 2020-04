Utrechtse marktkramen krijgen in coronacrisis hulp met bezorging

UTRECHT - Lokale Utrechtse marktkramen zien een grote terugloop van klanten en zelfs markten worden gesloten vanwege de coronacrisis. En dit terwijl veel marktkraameigenaren een vitaal beroep hebben doordat ze inwoners van Utrecht van levensmiddelen voorzien en veel marktbezoekers graag lokale ondernemers willen ondersteunen. Daarom is het Utrechtse innovatiebureau Forty in samenwerking met marktkramen vandaag De Markt Bezorgt Box gestart.

Naar aanleiding van de coronacrisis staat de markt onder druk. Sommige markten moeten worden gesloten, de bezoekersaantallen nemen sterk af en sommige marktkramen durven niet meer open, zo blijkt uit onderzoek van innovatiebureau Forty onder eigenaren van marktkramen en marktbezoekers.

Daarom is www.demarktbezorgt.nl in Utrecht een pilot gestart met de Marktbox van Vredenburg. Deze box met het aanbod van deelnemende marktkramen (Pure Nootzaak, Holland Kaascentrum, Bakkerij ’t Stoepje, Groente en Fruithandel A. van Eldik) ontvangen inwoners van Utrecht via de Fietskoerier Utrecht. In de box zitten onder andere verse noten, kaas, brood, en fruit. De kosten voor de box zijn 30 euro. Bestellingen kunnen deze week voor donderdagavond gedaan worden, zaterdagochtend worden deze per fiets aan huis bezorgd.

Naast het aanbod van de Marktbox van Vredenburg is op de website ook het aanbod van alle marktkramen terug te vinden die zelf bezorgen. Mocht de pilot succesvol zijn, dan gaat De Markt Bezorgt ook starten in andere steden.

Wil je meedoen als marktkraam aan de box of wil je graag zichtbaar zijn met je online aanbod van je marktkraam stuur dan een mail naar: hallo@demarktbezorgt.nl

Over De Markt Bezorgt/Forty

De Markt Bezorgt is een initiatief van Forty. Forty is een Utrechtse innovatiebureau en helpt bedrijven nieuwe digitale producten en diensten te ontwikkelen voor onder andere HEMA, Zilveren Kruis en SIDN en ontwikkeld daarnaast eigen initiatieven.