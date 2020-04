Wat vrolijkheid in de coronacrisis - bloemen voor oudere huurders Portaal

Utrecht - Medewerkers van woningcorporatie Portaal hebben vandaag bloemen gebracht naar oudere huurders. Op deze manier hopen we wat vrolijkheid in huis te brengen tijdens de coronacrisis.

Duizenden bossen bloemen

Bij tientallen woongebouwen voor senioren in Utrecht, Bunnik, Nieuwegein en Stichtse Vecht zijn in totaal 2300 bossen gerbera’s bezorgd. Dat leidde tot vele mooie reacties: ter plekke, op veilige afstand van elkaar, maar ook belden diverse bewoners om te zeggen hoe blij ze met dit gebaar zijn. Sommigen waren tot tranen geroerd. Ook in de Snoekstraat in Utrecht, een straat waar meerdere mensen getroffen zijn door het coronavirus, waren bewoners blij met de bloemen.