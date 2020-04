FC Utrecht gaat vanuit het hart voor Voedselbank de wijken in

UTRECHT - Na het succes afgelopen maand van de FCU Drive Through bij Stadion Galgenwaard gaat FC Utrecht nu de wijken in om lang houdbare producten voor de Voedselbank in te zamelen. Op dinsdag 14 april is de eerste inzamelactie vanuit het hart in de wijken van Utrecht-Zuid: Lunetten, Hoograven, Tolsteeg, de Bokkenbuurt en Rotsoord.

Die dag rijdt de FC Utrecht-bus door de straten om lang houdbaar voedsel op te halen. De FC maakt zo veel geluid met ‘toeters en bellen’, dat iedereen de bus bijtijds hoort aankomen. De club roept de bewoners op het voedsel aan de weg te zetten, zodat de medewerkers van FC Utrecht het veilig kunnen meenemen en in de bus kunnen laden.

‘Hartverwarmend’

“Onze FCU Drive Through op 23 maart bij het stadion was een groot succes, echt hartverwarmend”, zegt Nynke Bakker, Manager Maatschappelijk bij FC Utrecht. “We hebben toen met ruim 300 royaal gevulde pakketten de Voedselbank –en daarmee gezinnen die onder de armoedegrens leven- kunnen ondersteunen. De Stichting Voedselbank Utrecht was blij met onze actie en heeft die dozen direct onder de gezinnen verdeeld.”

‘Daadwerkelijk helpen’

Na die succesvolle eerste actie voor de Voedselbank gaat FC Utrecht nu dus de wijken in, te beginnen met Utrecht-Zuid. “We hopen opnieuw op veel pakken koffie en thee, suiker, pasta’s, potten bonen en blikjes vis en ander lang houdbaar voedsel, zodat we weer een groot aantal gezinnen daadwerkelijk kunnen helpen”, aldus Bakker. “En, zoals we dat bij FC Utrecht Maatschappelijk doen: vanuit het hart.”

