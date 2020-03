Tram 22 rijdt opnieuw in de spits

UTRECHT - De Provincie Utrecht en U-OV hebben afgesproken om vanaf woensdag 1 april weer trams te laten rijden in de spitsuren tussen Utrecht CS en P+R Utrecht Science Park.

Sinds 20 maart 2020 geen trams meer rijden op de nieuwe lijn bieden we reizigers van Utrecht CS naar Utrecht Science Park buslijn 28 als alternatief. Om reizigers meer veilige ruimte te geven, zet U-OV op deze lijn al extra lange dubbelgelede bussen in en worden extra ritten gereden. De extra inzet van de tram zal zorgen voor nog meer ruimte en veilige afstand in het openbaar vervoer. Ook zorgmedewerkers op Utrecht Science Park kunnen zo beter gebruik maken van het openbaar vervoer.

Nieuwe dienstregeling

Tram 22 gaat vanaf aanstaande woensdag rijden op de volgende momenten:

Richting Utrecht CS

- Tussen 6:35 – 8:50 uur

- Tussen 14:35 – 18:05 uur

Richting Utrecht Science Park

- Tussen 6:47 – 8:57 uur

- Tussen 14:27 – 18:27 uur

De gehele dienstregeling staat op: https://www.u-ov.info/lijn/QBUZZ/u022/1.