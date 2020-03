Online uitgebreid aanbod van Bibliotheek Utrecht

UTRECHT - Nu de Bibliotheek Utrecht, volgens de richtlijnen van de overheid, voorlopig tot 1 juni gesloten moet blijven, bieden zij online een uitgebreid aanbod aan over boeken en informatie van de bibliotheek zelf en van anderen. Van e-books en luisterboeken tot voorproefjes van activiteiten, voor leden en niet-leden van de bibliotheek. De online bieb is elke dag open. Zo kan iedereen blijven lezen, luisteren en leren.

Nu de activiteiten niet kunnen doorgaan is er de Biepbiep Podcast. Daarin kun je kennismaken met verschillende programma’s van de bieb. Bibliotheekleden kunnen via de Online Bibliotheek ook gratis e-books lenen. Er is een ruim aanbod met 28.000 e-books voor jong en oud. Voor iedereen, leden én niet-leden van de bieb, zijn er de gratis luisterboeken in de LuisterBieb-app.

Voor kinderen is het belangrijk om te blijven lezen, zeker nu de scholen dicht zijn. De Bibliotheek heeft een groot aantal sites verzameld met digitale prentenboeken, voorleeshoeken, voorleesfilmpjes en podcasts.

Veel senioren gaan regelmatig naar de bibliotheek voor een bijeenkomst, cursus of spreekuur voor vragen over computers, internet, taal en gezondheid. Nu dat niet kan, bellen de medewerkers van het project Ouderen in de Wijk hen op. De uitleentermijn van alle geleende boeken wordt verlengd totdat de bibliotheken weer open gaan.