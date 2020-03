Sportseizoen regioclubs ten einde

Door Roberto Cancian

Utrecht - De afgelopen weken was er nog kans op een vervolg van de sportcompetities, die hoop is weg. Veel nationale sportbonden gaven aan dat het einde seizoen is voor de wedstrijdsporten. De vraag die rest bij de clubs betreft kampioenschappen en de promotie – en degradatie regelingen.

Bij de sporters zelf is er naast de teleurstelling dat het sportseizoen abrupt ten einde is gekomen, vooral begrip. "De gezondheid voor ons allen staat centraal", zegt volleybalster Leanne Verdonck. “Het is mijn laatste seizoen bij VV Utrecht, om zo af te moeten sluiten na vijf jaar is wel jammer. Ondanks dat ik het gezamenlijk sporten erg mis, is het wel bijzaak”, vervolgt ze.

Sinds september werkt ze, na het afronden van de studie geneeskunde als basisarts in een verpleeghuis. “Wij maken lange dagen, je voelt dat het stilte voor de storm is. We kunnen naïef zijn maar zorgmensen worden ook ziek, iedereen zal hard nodig zijn. Wij hebben vier revalidatie-afdelingen, ook de afdeling waar mensen komen om te herstellen van hun longontsteking.” Van jongs af aan wist Verdonck dat ze geneeskunde wilde studeren. “Een pittige studie waar ik hard voor heb moeten werken.” Angst heeft ze voor de mensen om haar heen. “Ik ga het virus wellicht ook krijgen, dan hoop ik snel hersteld te zijn om patiënten bij te kunnen staan. Zorg om familie, opa en oma maar ook patiënten kunnen er voor zorgen dat ik wakker lig. Het gaat een heftige tijd worden, wel is in Nederland alles goed geregeld”, zegt de 25-jarige inwoonster van Ondiep. In haar vrije uren probeert ze drie keer in de week te blijven trainen. “Thuis door middel van yoga en krachttraining en hardlopen wanneer dat mogelijk is.”

De vraag wat de maatschappelijke gevolgen zijn voor de club, beantwoordt VV Utrecht penningmeester Manon. “Ondanks dat wij graag een eigen locatie willen hebben, is het in deze situatie het geluk dat we geen vaste terugkerende kosten hebben. De huur van de sporthallen voor trainingen en wedstrijden kunnen we grotendeels annuleren. De kosten die we nu maken, zijn lager dan dat het seizoen gewoon doorgang had gevonden. Op sommige onderdelen is het nog onzeker of we gemaakte kosten terugkrijgen. De situatie heeft vooralsnog geen maatschappelijke gevolgen anders dan dat onze leden deze maanden niet kunnen volleyballen en de competitie vroegtijdig is gestopt. We hopen in de zomermaanden het beachvolleybal weer aan te kunnen bieden.”

Vragen over opzeggingen of contributie krijgt ze nauwelijks. “Wij zorgen voor frequente communicatie richting leden, ook dat we inventariseren welke gemaakte kosten we mogelijk terug krijgen en welke opbrengsten we kunnen mislopen. Sportverenigingen kunnen via het Noodloket van het Ministerie van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming ontvangen wat hen hopelijk uit financiële problemen houdt. Mooi is dat één van onze jeugdtrainers het initiatief heeft genomen digitaal sportlessen te geven aan de leden."