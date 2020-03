Op Berenjacht: zet je ook een beer voor je raam?

Heeft u al een beer gezet voor het raam? Of meerdere beren gezien in uw buurt? Dat is niet zo gek, want kinderen kunnen namelijk op Berenjacht gaan!

Regio - Met de coronacrisis moeten we natuurlijk veel binnen blijven. Wel mogen we nog een frisse neus halen met een ommetje door de buurt. Het landelijke initiatief Berenjacht, overgewaaid uit Australië en het Verenigd Koninkrijk, speelt daar op in: kinderen en volwassenen kunnen tijdens de wandeling op zoek gaan naar beren. Iedereen kan meedoen en een knuffelbeer achter het raam zetten. Het is geïnspireerd op het gelijknamige kinderboek 'Wij gaan op Berenjacht' van Michael Rosen en Helen Oxenbury.

Ook bij ons verschijnen er steeds meer beren. Doe ook mee en plaats een beer voor uw raam. Op de Facebookpagina 'Berenjacht in Nederland' kun je zien waar de beren in jouw buurt te zien zijn en je eigen beer opgeven.

Natuurlijk is het bij het speuren belangrijk om de maatregelen van het RIVM in acht te houden. Ga daarom alleen met je eigen kinderen speuren in je eigen buurt. Hou nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar en wandel waar niet teveel mensen zijn. Zo kunnen we leuk en veilig wandelen!