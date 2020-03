Lege terrassen en onderbezette hotels

Door Bert Nijenhuis

Utrecht - Lege terrassen op zonovergoten dagen. Dat de Utrechtse horeca lijdt onder de coronacrisis is duidelijk zichtbaar. Alle eet-en drinkgelegenheden zijn sinds 15 maart op last van de overheid gesloten en het is maar zeer de vraag of de deuren op 6 april weer open kunnen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verwacht een omzetterugval van vijftig procent en pleit voor directe steunmaatregelen. “Niet alleen vanuit de overheid, maar juist ook vanuit de gemeente Utrecht.”

Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen, die de liquiditeit van horecaondernemingen ondersteunen. “Maar er zijn meer verbeteringen nodig”, vindt KHN-woordvoerder Vivian van der Wielen. “Zoals het vergoeden van vakantiegeld, het kwijtschelden van werkgeverslasten en het opschorten van oproepbepalingen. Op lokaal niveau zet KHN Utrecht onder meer in op vrijstelling van lokale heffingen en het verruimen van mogelijkheden voor restaurants. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er nu ook bezorgd mag worden.”

Financiële klap

Restaurant Bar Cava heeft deze mogelijkheid aangegrepen en levert kaasfondue bij klanten thuis. “Dit staat uiteraard in schril contrast met de normale gang van zaken”, tempert eigenaar Joep van den Bersselaar. “Werken vanuit huis gaat niet in de horeca, dus is het een financiële klap als je plotseling moet sluiten. Gelukkig heeft mijn personeel aangegeven er te staan zodra het weer kan. Wij grijpen dit moment vooral aan om het bedrijf spic en span te krijgen.’

Hoewel hotels open mochten blijven, is ook deze branche hard geraakt. “Sinds twee weken staat ons hotel zo goed als leeg”, vertelt Floris van Es, general manager bij Star Lodge Hotel. “Een terugval van negentig procent ten opzichte van vorige jaren. Alle groepsreserveringen zijn tot augustus uit de boeken gehaald. Met het bloembollenseizoen voor de deur zouden we normaal gesproken onze vaste gezelschappen ontvangen, die het Bloemencorso, de Keukenhof en ook het jeugdworsteltoernooi in de Galgenwaard bezoeken. Ik vermoed dat we zo twee jaar verder zijn voor we kunnen spreken van een redelijk herstel.”

Zorgmedewerkers

Lichtpuntje is dat het Star Lodge Hotel zorgmedewerkers van het nabijgelegen Prinses Máxima Centrum en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) als gasten kan blijven ontvangen. Van Es: “Normaal zijn dat er dagelijks tussen de vijf en tien, maar het worden er merkbaar meer.” Mogelijk wordt daarmee indirect bijgedragen aan het bestrijden van de coronacrisis. “Elke dag die deze crisis langer duurt, betekent voor de horeca een groter omzetverlies dat niet meer valt in te halen”, constateert Van der Wielen.

“De noodmaatregelen moeten snel worden opgetuigd, zodat ondernemers aanspraak kunnen maken op compensatie. Mocht dat te lang duren, dan zullen er zeker meer ontslagen en faillissementen volgen. De gemeente Utrecht kan dit helpen voorkomen door met de horecasector in gesprek te blijven en een soepel beleid te hanteren.”