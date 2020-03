NIZU zet Utrechtse initiatieven tijdens coronacrisis op een rij

Utrecht - Heeft u hulp nodig bij het boodschappen doen? Of wilt u graag even een praatje maken met iemand? Het NIZU, Netwerk Informele Zorg Utrecht, heeft op de website www.nizu.nl/corona de Utrechtse en landelijke initiatieven in kaart gebracht. Zo kunnen inwoners makkelijk hulp vragen én zelf hulp aanbieden.

Het NIZU, Netwerk Informele Zorg Utrecht, toont op de website onder andere stedelijke initiatieven, zoals de Facebookgroep 'Corona Durf te vragen/helpen Utrecht'. In deze Facebookgroep kunnen inwoners hulp vragen bij bijvoorbeeld het boodschappen doen of het uitlaten van hun hond. Op deze oproepen komen vaak veel reacties.

Zo werd eerder al hulp gevraagd voor het inpakken van voedselpakketten voor de Voedselbank Utrecht; in zeer korte tijd werd er heel veel hulp aangeboden en daarmee was de Voedselbank goed geholpen.

Per wijk

De website van NIZU laat ook initiatieven per wijk zien. Bij de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar hebben veel bewoners zich gemeld die boodschappen willen doen voor medebewoners. "Dat doen vrijwilligers van Oost voor Elkaar nu al voor kwetsbare ouderen in de wijk. Dat gaat gewoon door. Nu hebben zich nieuwe vrijwilligers zich bij ons gemeld in verband met het coronavirus." Belmaatjes Oog voor Utrecht matcht telefonisch vrijwilligers aan ouderen voor een praatje en contact in de wijken Ondiep en Zuilen.

Inwoners kunnen bij Burennetwerk Utrecht Zuid, kleinschalige burenhulp in Hoograven en Lunetten, hulpvragen indienen via de website.

Ook landelijke initiatieven worden onder de aandacht gebracht, waaronder MIND - voor mensen met GGZ-problematiek en hun naasten - en de mantelzorglijn.

Ook worden verschillende telefoonlijnen genoemd waar jong en oud terecht kunnen voor een praatje, waaronder de Kindertelefoon voor kinderen, de ANBO telefoonlijn voor ouderen en de Luisterlijn voor alle leeftijden.

Re-care is een hulplijn voor eenzame ouderen en jongeren, ook voor mensen met een migratieachtergrond. Het team van Re-care spreekt meer dan negen talen, waaronder Nederlands, Engels, Arabisch, Turks en Papiaments.

Aanmelden

Wie een initiatief mist, kan mailen naar info@nizu.nl. "Wij zorgen dat het zo snel mogelijk geplaatst wordt." Alle initiatieven zijn te vinden op de website www.nizu.nl/corona.