De Weduwen zingen nu alleen online

Door Jan van Stipriaan Luïscius

Utrecht - Wat doe je als je elke woensdagavond met het koor repeteert en de wereld is in korte tijd dermate veranderd, dat 'samenscholingen' volstrekt uit den boze zijn. Het Utrechtse theaterdameskoor De Weduwen bedacht zich geen moment: we moéten doorgaan met repeteren, om met elkaar in verbinding te blijven, voor de routine én om het repertoire levend te houden.

Er zit natuurlijk een hele route tussen moeten en kunnen. Immers, het koor bestaat uit meer dan twintig vrouwen en daar komt ook nog het orkest bij van zo'n vijf muzikanten. Gelukkig schieten de videobeldiensten uit de grond, zéker in deze periode dat we (bijna) niet uithuizig mogen zijn. Denk daarbij aan FaceTime, Skype, Zoom en bijvoorbeeld Hangouts. Koorlid Irene Engelman bedacht het om samen te oefenen, elk lid thuis achter haar of zijn laptop. Moet lukken, werd optimistisch gedacht.

Stipt om 20.00 uur zaten alle koorleden vol goede moed achter hun laptop. In het groen, dat was de opdracht. De kleur groen staat immers voor balans, harmonie, evenwicht, vertrouwen, vernieuwing, veiligheid en voorspoed. En met deze groene outfitjes wilden De weduwen deze boodschap uitdragen. Het valt niet mee om samen te zingen met begeleiding van de band. Dat is wel de voorzichtige conclusie die je na dit experiment kunt trekken. Dat heeft met name te maken met de vertraging op de 'lijn'. Vergelijkbaar met een verbinding op de televisie, wanneer de presentator in de studio een vraagt stelt aan een correspondent: het duurt even voordat de vraag landt.

Kakofonie

Dat is met een dialoog natuurlijk niet zo erg - het vergt hooguit wat meer geduld - maar om met vertraging te zingen, gaat niet. Daar liepen De Weduwen deze woensdagavond al snel tegenaan. Het klonk ook niet, het werd een hilarische, kakofonische canon, niet zoals we gewend zijn van de zanggroep, die al ruim een kwart eeuw bestaat.

Hoe nu verder, wanneer deze bijna allesbeheersende coronacrisis nog een tijdje regeert? De zangeressen en hun muzikanten geven de moed niet op. Dat is niet hun stijl en het is een verplichting wanneer je op niveau wilt blijven. De komende weken gaan ze door met het zoeken naar betere digitale mogelijkheden, zolang het niet is toegestaan om met meer dan twee personen samen te komen. De oproep op Facebook heeft al veel suggesties opgeleverd. De Weduwen gaan door en wie weet komt er ooit nog een online concert.

Heftige tijd

Koorlid Titia Hauptmeijer is blij met het initiatief. ''Ik vind dit een heftige tijd, ook omdat het sociale contact heel beperkt is. Ik mis het zingen enorm. Het alternatief met videobellen geeft een beetje verlichting.'' Ook Titia vindt het spijtig, dat het niet (goed) is gelukt. ''Het samen zingen lukte niet echt, maar we hebben wel enorm gelachen met elkaar. Volgende keer gaat het zeker lukken met het zingen op afstand. Alleen nog even een goed digitaal platform vinden."