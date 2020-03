Careyn lanceert online platform om steun te betuigen aan zorgverleners

UTRECHT - Zorgorganisatie Careyn heeft sinds vrijdag het platform SteunOnzeZorgMedewerkers.nl opgericht. Op het platform kunnen mensen online een persoonlijk bericht achterlaten voor een zorgmedewerker, een groep of team van zorgverleners.

Persoonlijk bedankje

Het platform is bedoeld om de zorg- en hulpverleners die dag en nacht strijden tegen het coronavirus (COVID-19) een hart onder de riem te steken. Steven van Dorst, Manager Markt en Communicatie: “We willen dit vooral doen voor onze eigen zorgmedewerkers, omdat deze groep in deze tijd extra hard moet werken. Dit gevoel van solidariteit en dankbaarheid leeft in heel Nederland. Daardoor is er besloten om de website niet alleen intern in te zetten, maar voor iedereen in Nederland beschikbaar te stellen.

Landelijke initiatieven

Door de gevolgen van het coronavirus zijn er inmiddels verschillende landelijke steunbetuigingsacties en initiatieven opgericht, zoals #klapcoronadewerelduit. Van Dorst: “Het is mooi om te zien hoe mensen en organisaties de verbinding met elkaar zoeken. Zo kan iedereen in deze tijd wel een positieve boost gebruiken”. Met het platform wil Careyn een mogelijkheid bieden aan collega’s, partners, vrienden, familie en buren om gemakkelijk en persoonlijk hun steun te betuigen aan zorgverleners.

De functionaliteit van de website bestaat uit een landingspage waarin bezoekers een bericht kunnen plaatsen. De ontvangers worden per e-mail op de hoogte gebracht van het berichtje. Daarnaast kunnen de mensen elkaars berichten ook lezen ter inspiratie. “Zo wordt de hoeveelheid aan steun zichtbaar gemaakt. We hopen dat deze mensen veel steun zullen vinden in de berichten”, aldus van Dorst.