Theater Utrecht lanceert Thuis Theater Utrecht

Thuis online voorstellingen kijken in tijden van Corona

UTRECHT - Het Utrechtse gezelschap Theater Utrecht zet theatervoorstellingen uit haar archief online zodat publiek in deze tijden van Corona thuis op de bank kan blijven genieten van theater. Via www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/thuis-theater-utrecht wordt elke vrijdag om 12.00 uur een nieuwe registratie uit het archief live gezet. Deze staat steeds een week live en dan volgt een nieuwe registratie. De eerste is – niet geheel toevallig - Stad der Blinden (2015) in een regie van Thibaud Delpeut. Deze voorstelling, naar het boek De stad der blinden van Nobelprijswinnaar José Saramago, gaat over een stad die in korte tijd ontwricht raakt door een onverklaarbare epidemie waardoor alle inwoners één voor één blind worden.



De blinden worden in quarantaine geplaatst, alwaar de omstandigheden razendsnel verslechteren. Onder druk van voedselgebrek en slechte hygiëne wordt hun menselijkheid en waardigheid tot het uiterste op de proef gesteld. Een schurend maar ook hoopgevend verhaal. Regisseur Thibaud Delpeut over zijn voorstelling: ‘Er wordt vaak gezegd dat de mens zomaar tot beest kan worden. Maar mensen blijven altijd mensen. Al zijn ze tot de meest vreselijke dingen in staat. Stad der blinden toont ons de mens, in al zijn onnavolgbaarheid.’



Stad der blinden is een week lang te zien vanaf vrijdag 27 maart 12.00 uur. Volgende week komt een nieuwe voorstelling online. Elke donderdag wordt de nieuwe voorstelling aangekondigd via Facebook , Twitter , Instagram en de website. Thuis Theater Utrecht bezoek je via www.theaterutrecht.nl .