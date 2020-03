het is lente maar zijn de spullen in je tuin wel verzekerd

Na al die regenachtige weken, is het dan eindelijk zo ver: lente! Dat betekent meer zon en vaker de tuin in. Zeker nu veel van ons voorlopig thuis zitten, willen we de tuinmeubels zo snel mogelijk buiten zetten en de tuin weer gezellig zomerklaar maken. Maar wat als er iets met je tuinspullen gebeurt? Schade of diefstal. Ben je daar dan wel voor verzekerd?

Je tuinmeubels zijn (vaak) standaard meeverzekerd op de inboedelverzekering. Maar er zijn ook inboedelverzekeringen waarbij je juist een aparte verzekering moet afsluiten voor tuinspullen. Staat er bij elkaar voor een flink bedrag aan spullen in je tuin? Houd hier dan rekening mee bij het afsluiten van een inboedelverzekering . De verzekering dekt niet alleen je tuinmeubels. Ook andere losse tuinspullen, zoals de verlichting, de parasol, de barbecue én zelfs het wasgoed dat buiten hangt, vallen meestal onder de inboedelverzekering.

Geen onbeperkte dekking

De dekking voor je tuinspullen is niet onbeperkt en er zijn vaak vergoedingsverschillen. Daarbij willen verzekeraars dat je je losse tuinspullen niet onbewaakt achterlaat en dat je ze - wanneer dit mogelijk is - weer binnen zet. Is je dure green-egg barbecue gestolen nadat hij een nacht buiten stond? Dan is de kans klein dat je verzekeraar hem vergoedt. Stond hij binnen, bijvoorbeeld in de schuur? Dan is hij in de meeste gevallen wel gewoon verzekerd. Laat je je telefoon of e-reader buiten liggen tijdens een zomerse regenbui? Dan krijg je de schade meestal niet vergoed. Dit komt omdat dit soort spullen in de buitenshuis meer kans lopen op beschadiging of diefstal dan wanneer ze veilig binnenshuis liggen.

Vaste tuinspullen vallen onder de opstalverzekering