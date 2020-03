Twaalfde editie Liszt Concours wordt verzet naar maandag 29 juni tot en met zaterdag 4 juli 2020

UTRECHT - Het Liszt Concours 2020 kondigt aan dat de 12eeditie van de Liszt Competitie die op 17 maart 2020 van start zou gaan, in verband met het Corona virus, is verzet. In samenwerking met TivoliVredenburg en het Radio Filharmonisch Orkest zijn de nieuwe data geworden: maandag 29 juni tot en met zaterdag 4 juli 2020. Het betreft een gecomprimeerd concours met een gecombineerde finale voor solo- en orkestfinale. De talenten zijn na internationale audities in Shanghai, Moskou, Utrecht en New York geselecteerd voor de 12de editie van het driejaarlijkse concours. Een primeur: voor het eerst wordt er naast Liszt een andere componist geïntroduceerd op het concours: Beethoven.

Schema Liszt Concours - 12de editie TivoliVredenburg

Maandag 29 juni– Ronde 1 – dag 1 originele werken van Liszt en Beethoven, Hertz

Dinsdag 30 juni– Ronde 1 – dag 2

Woensdag 1 juli– Ronde 3 – dag 1

Donderdag 2 juli – Ronde 3 – dag 2

Finale: zowel solo als met orkest met het Radio Filharmonisch Orkest en prijsuitreiking zaterdag 4 juli 2020, Grote Zaal (14 tot 17 uur)

Het gehele concours wordt live gestreamd via www.liszt.nl.

Over het Liszt Concours

Het Liszt Concours wordt sinds 1986 elke drie jaar in Utrecht gehouden. Het evenement behoort tot één van de meest bekende en prestigieuze muziekconcoursen ter wereld. Het concours staat bekend om zijn professionele en zorgvuldige ondersteuning van de laureaten. Deelname staat open voor pianisten tussen 19 en 29 jaar. Tijdens het concours verblijven de deelnemers in gastgezinnen.

Meer informatie en het gehele programma: www.liszt.nl

Directe link:

https://www.tivolivredenburg.nl/liszt-concours-2020/