Kampong Hockey en Michiel van der Struijk beëindigen samenwerking na dit seizoen

UTRECHT – Kampong Hockey gaat voor het seizoen 2020-2021 op zoek gaat naar een nieuwe trainer-coach voor Dames 1.

Paul van den Putten, bestuurslid tophockey: ‘We zijn vorig jaar na het plotselinge vertrek van Santi Freixa welbewust en in overleg met het team met Michiel van der Struijk in zee gegaan als coach van Dames 1. Michiel heeft aan de doelstellingen voldaan. Hij heeft stabiliteit gebracht en ook hockeyend is er duidelijk progressie geboekt. We hebben met elkaar overleg gehad over hetgeen nodig is voor het zetten van de volgende definitieve stap richting de Play-Offs. Dat heeft ertoe geleid dat we in goed onderling overleg hebben besloten aan het einde van het seizoen uit elkaar te gaan. We zijn Michiel zeer dankbaar voor zijn inzet en de geleverde kwaliteit."

Michiel van der Struijk: “Ik dank Kampong Hockey dat ik de mogelijkheid heb gekregen om mijn trainer-/coachschap bij Kampong Dames 1 in te zetten. Ik had graag mijn bijdrage willen blijven leveren aan de verdere groei en prestaties van het team. Ik ga mij oriënteren op wat ik precies wil gaan doen binnen het hockey. I k zie daarin verschillende mogelijkheden.”

Over Kampong Hockey

