Jong talent uit Utrecht in de prijzen bij De Muziekwedstrijd

UTRECHT - De 11-jarige Daniel Pallesen uit Utrecht is met zijn inzending voor De Muziekwedstrijd in de prijzen gevallen. Dat maakte de jury, bestaande uit onder andere zangeres Ntjam Rosie en violist Yannick Hiwat, vandaag bekend. Daniel won een derde prijs.

In januari en februari vroeg De Muziekwedstrijd kinderen uit Nederland en Vlaanderen om een filmpje in te sturen van hun eigen muziekoptreden, via de site of de speciale gratis app. Kinderen konden alleen of samen meedoen, met ieder instrument, op elk niveau en met iedere muziekstijl. In totaal werden er bijna 600 filmpjes ingestuurd.

Uit alle inzendingen koos de jury de prijswinnaars. Zij mogen later dit jaar optreden tijdens de Muziekdag, de feestelijke afsluiting, en worden beloond met mooie, muzikale prijzen.

Nieuwe ronde De Muziekwedstrijd

Omdat juist in deze tijd muziek onmisbaar is, plezier brengt en mensen met elkaar verbindt, start zaterdag een nieuwe ronde van De Muziekwedstrijd, speciaal voor alle kinderen en jongeren van Nederland, die door het coronavirus noodgedwongen thuis zijn.

Meedoen aan de nieuwe ronde van De Muziekwedstrijd is eenvoudig: upload een filmpje van jezelf of samen met anderen via de site of de gratis app. Iedereen die meedoet krijgt een diploma met tips van een professionele muziekjury en er zijn mooie, muzikale prijzen te winnen. De wedstrijd is geopend van 28 maart tot en met 10 mei 2020 en alle kinderen en jongeren van 4 tot en met 19 jaar mogen meedoen.

Organisatie

De Muziekwedstrijd wordt georganiseerd door het Prinses Christina Concours. Met concoursen, een rijdende concertzaal (de Classic Express) en een online concours (De Muziekwedstrijd) is het Prinses Christina Concours een toonaangevend podium voor muziekeducatie en talentontwikkeling. Zo stimuleert het Prinses Christina Concours kinderen en jongeren in hun muzikale ontwikkeling

Meer informatie en een overzicht van alle prijswinnaars is te vinden op www.demuziekwedstrijd.nl