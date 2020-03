Steun het openbaar vervoer en betaal gewoon voor je rit

UTRECHT - Voor heel Nederland gelden maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het OV is aangemerkt als cruciale beroepsgroep. U-OV voelt de verantwoordelijkheid om vitale beroepsgroepen naar hun bestemmingen te blijven brengen. Dat is veelal een dankbare taak: we krijgen positieve reacties en zien mensen onderweg zelfs naar ons applaudisseren. Dat is hartverwarmend. Toch merken we dat er ook regelmatig misbruik van de situatie wordt gemaakt. Het feit dat er tijdelijk geen vervoersbewijzen in de bus verkocht worden, wordt door sommige reizigers als excuus gebruikt om gratis te rijden.



Geldig vervoerbewijs

Om het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs te verminderen verzoeken we reizigers om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Ook worden er in de bus geen vervoersbewijzen meer verkocht bij de buschauffeur. Met name die laatste maatregel roept nogal wat discussie op. Sommige reizigers denken dat ze gratis mogen reizen. Dat is niet het geval. Het openbaar vervoer is niet gratis: een geldig vervoersbewijs is nog steeds verplicht.

Normaal gesproken reist 95% van de reizigers met de OV-chipaart. We zien dat dit percentage daalt en ervaren dat mensen het feit dat er geen kaartje in de bus gekocht kan worden, aangrijpen om gratis te kunnen reizen. We roepen iedereen op om gewoon te betalen voor je rit. Naast dat dit verplicht is, blijf je op deze manier het openbaar vervoer steunen. Deze steun kunnen we juist in deze tijd goed gebruiken.

Reis met OV-chipkaart of koop vooraf je kaartje

De mogelijkheden om een U-OV vervoerbewijs te kopen zijn:

Reizen op saldo met je OV-chipkaart Een kaartje kopen bij onze U-OV Servicewinkel Een kaartje kopen in de app Tranzer Schrijf zelf de datum op je U-pas U-OV reisticket