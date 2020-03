Bevrijdingsfestival Utrecht gaat niet door

UTRECHT - Naar aanleiding van de extra maatregelen die gisteravond door de Rijksoverheid zijn getroffen vanwege het coronavirus (COVID-19), gaat het Bevrijdingsfestival Utrecht op 5 mei in Park Transwijk niet door. Ook de andere publieksactiviteiten, die de festivalorganisatie gepland heeft, in het kader van 75 jaar Vrijheid; de Vrijheidscolleges, diverse scholenprojecten en een muzikaal talententraject, zullen worden verplaatst of krijgen een andere invulling,

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt samen met maatschappelijke partners naar een passende alternatieve invulling van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Verder spreekt het Nationaal Comité nadrukkelijk de hoop uit dat betrokken overheden, sponsors en partners er alles aan zullen doen om de organisaties van de Bevrijdingsfestivals te blijven steunen op weg naar 5 mei 2021.

Onze wens is dat we op 5 mei 2021 in goede gezondheid onze vrijheid kunnen vieren, met elkaar.

Mededelingen over de activiteiten rondom het Bevrijdingsfestival Utrecht zie je op www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl/nieuws

De 28e editie van het Bevrijdingsfestival in Utrecht vindt plaats op dinsdag 5 mei in Park Transwijk en is zoals alle Bevrijdingsfestivals gratis toegankelijk. Naast muziek is er ook een inhoudelijk programma dat verdieping biedt rondom het thema vrijheid. Zo zijn er in aanloop naar 5 mei en op het festival zelf Vrijheidscolleges te bezoeken. Voor meer informatie over het festival ga je naar de website van het Bevrijdingsfestival Utrecht of volg ons op Facebook en Instagram.

Als Bevrijdingsfestival Utrecht houden we je graag op de hoogte van ons programma.

Wil je deze mail toch niet meer ontvangen of je voorkeuren wijzigen?

Verander hier je instellingen of schrijf je uit.

This email was sent to redactie.sbu@persgroep.nl

why did I get this?unsubscribe from this listupdate subscription preferences

Bevrijdingsfestival Utrecht · Bouwstraat 55 · Utrecht, 3572 SP · Netherlands