Professoren van de Universiteit Utrecht beantwoorden kindervragen in livestream op YouTube

PERSBERICHT

23-03-2019

UTRECHT - In deze periode waarin leerlingen vooral thuis aan school werken, biedt het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht livestreams voor leerlingen uit groep 6 t/m 8. Iedere woensdagochtend om 11:00 zal een professor vragen beantwoorden van kinderen over een wetenschappelijk thema. De eerste livestream is op woensdag 25 maart met prof. dr. Debbie van Baarle van het RIVM.

Vanaf donderdag 26 maart kunnen leerlingen ook iedere dinsdag en donderdag een video bekijken van een student van de Universiteit Utrecht. De student zal in de video wat vertellen over zijn/haar studie en de leerlingen een opdracht geven voor een onderzoekje in huis of in de tuin.

De schakel tussen het basisonderwijs en de universiteit

Het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht maakt de verbinding tussen het basisonderwijs en de Universiteit Utrecht. Ons doel is om wetenschap toegankelijker te maken voor basisscholen om zo de talenten van kinderen te ontdekken en stimuleren.

Dat doen we onder andere met het project Meet the Professor: elk jaar in maart fietsen professoren van de universiteit naar basisscholen in Utrecht om aan de leerlingen te vertellen over hun werk. Vanwege de coronacrisis hebben we helaas dit jaar Meet the Professor moeten annuleren.

Stream the Professor: prof. dr. Debbie van Baarle van het RIVM

Woensdag 25 maart trappen we af met prof. dr. Debbie van Baarle. Zij doet bij het RIVM onderzoek naar infectieziekten en vaccinatiestrategieën. Tijdens een livestream op YouTube zal Debbie vragen van kinderen beantwoorden over het coronavirus, maar ook vertellen over haar onderzoek en werk als professor. De livestream is voor alle 3600 leerlingen die zouden meedoen aan Meet the Professor, maar staat ook open voor andere geïnteresseerden.

De livestream start op woensdag 25 maart om 11:00 op ons YouTube-kanaal. De link is ook te vinden op de website van het Wetenschapsknooppunt.

Thuis aan de slag met wetenschap

Elke dinsdag en donderdag om 10:00 komt er een video online waarin een student in begrijpelijke taal uitlegt wat hij/zij studeert aan de universiteit en kinderen een opdracht geeft voor een onderzoekje in huis of in de tuin. Zo dragen we deze weken ons steentje bij aan het thuisonderwijs. De video’s zullen verschijnen op onze website en social media-kanalen: Facebook, Twitter en Instagram.