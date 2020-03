Dutch Harp Festival verplaatst naar 2021

Volgende editie Dutch Harp Festival

& DHF World Harp Competition:



zaterdag 15 t/m zondag 16 mei 2021

TivoliVredenburg, Utrecht

UTRECHT - Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het Dutch Harp Festival moeten beslissen de komende editie, die gepland stond op zaterdag 9 en zondag 10 mei in TivoliVredenburg, uit te stellen naar volgend jaar. Zoals de wereld er op dit moment uitziet, zijn er maatregelen afgekondigd tot 1 juni, maar is de verwachting dat de gevolgen voor festivals in heel 2020 groot zullen zijn. Met het uitstel geeft het Dutch Harp Festival de hoogste prioriteit aan de gezondheid van publiek, musici en medewerkers.

In nauw overleg met TivoliVredenburg heeft het DHF besloten om de komende editie door te schuiven naar zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021, waarbij het uitgangspunt is precies hetzelfde festival neer te zetten zoals gepland, met zoveel mogelijk dezelfde artiesten.

Reeds gekochte kaarten voor het komende festival blijven geldig tot volgend jaar.