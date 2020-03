De Luisterlijn verhuist naar Utrecht

Het Landelijk bureau van de Luisterlijn is per 1 april 2020 gevestigd in Utrecht aan ’t Goylaan 9. Dit pand in Utrecht was reeds in gebruik als ‘luisterlocatie’: een locatie waar vrijwilligers hun diensten doen als luisterend oor. Voor hen is inmiddels nieuwe huisvesting gevonden.

Waarnemend directeur-bestuurder, Johan Rutten licht toe: “De organisatie van Luisterlijn is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Door het samengaan met de grote zelfstandige telefonische hulpdiensten in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag ontvangen we nu bijna een half miljoen oproepen per jaar. Dit leidt tot ruim 300.000 gesprekken. We verwachten dat de komende jaren het aantal oproepen verder stijgt. Dat betekent dat we onze processen nog meer moeten stroomlijnen en professionaliseren. De verhuizing naar Utrecht draagt hieraan bij. Naast een prettige werkomgeving, is er op de nieuwe locatie ook een aparte ruimte voor trainingen of bijeenkomsten voor o.a. vrijwilligers. Ook de bereikbaarheid is een stuk beter.”

Landelijk bureau ondersteunt

Het landelijk bureau ondersteunt de collega’s en vrijwilligers op de 28 locaties van de Luisterlijn in heel Nederland. Op dit moment werken er negen medewerkers. Zij houden zich o.a. bezig met beleid, communicatie en marketing, vrijwilligerswerving, projecten en belangenbehartiging op landelijk niveau. Daarnaast heeft het landelijke bureau ook andere taken die nodig zijn voor het goed functioneren van de organisatie.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is de grootste organisatie in Nederland, die emotionele steun op afstand biedt. Ruim 1.500 vrijwilligers voeren jaarlijks ruim 300.000 gesprekken vanuit een van de 28 locaties of vanuit huis. Door te luisteren helpen de 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Behoefte aan een luisterend oor? Bel naar 0900-0767 of chat of mail via www.deluisterlijn.nl.