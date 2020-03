Vier kunstwerken benoemd tot sleutelwerk

Sinds 2002 staat op de Neude in Utrecht een omstreden beeld; Thinker on a rock. Foto: Het Utrechts Archief/Victor M. Lansink (Foto: Victor M. Lansink)

Utrecht - In 2020 wordt kunst in de openbare ruimte op een voetstuk geplaatst. Op initiatief van Stichting BK-informatie zijn 100 kunstwerken in de openbare ruimte benoemd tot sleutelwerken. Vier van die sleutelwerken zijn in Utrecht te vinden: UFO Zover, Thinker on Rock (de haas), IK en Arrivals/Departures.

Kunst is een vertrouwd onderdeel geworden van het straatbeeld, maar we staan er zelden echt bij stil. We lopen voorbij het standbeeld in het park of rijden langs het kunstwerk op de rotonde zonder dat we het doorhebben. Maar openbare kunst is overal. Ook in de gemeente Utrecht.

De sleutelwerken van BK-informatie zijn kunstwerken die artistiek, historisch, ruimtelijk of maatschappelijk van belang zijn of zijn geweest. Het zijn vertegenwoordigers van een tijdgeest; dat wil zeggen dat ze typerend zijn voor een bepaalde periode in de geschiedenis van kunst in de openbare ruimte. Of ze hebben bijgedragen aan de bewustwording rond een onderwerp en zijn opgenomen in wat we noemen ‘het collectief geheugen’. Veel sleutelwerken veroorzaakten controverse, ze kennen duidelijke voor- en tegenstanders.

In 1999 werd er ter ere van het nieuwe millennium een groot kunstevenement in de stad Utrecht gehouden: Panorama 2000. Vanaf de Domtoren waren 24 kunstwerken te zien, verspreid over de stad. Op het dak van ‘De Inktpot’ (het hoofdgebouw III van de Nederlandse Spoorwegen) heeft beeldend kunstenaar Marc Ruygrok een UFO laten landen. ProRail kocht het kunstwerk aan en nu staat het nog steeds op het dak van De Inktpot.

Sinds 2002 staat op de Neude in Utrecht een omstreden beeld; Thinker on a rock van de beeldhouwer Barry Flanagan. Toen het beeld ruim drie jaar eerder geïntroduceerd werd in Utrecht, zorgde de politieke partij Leefbaar Utrecht ervoor dat deze haas niet geplaatst werd op het grote plein. In het Centraal Museum werd een plekje vrijgemaakt voor de haas, zodat het kunstwerk in ieder geval te bewonderen was voor het publiek. Menig Utrechter was het niet eens met de politieke beslissing. Vervolgens werd een officieel referendum uitgeschreven, waarin de haas het mocht opnemen tegen twee andere zeer abstracte ontwerpen. Met 83% van de 4000 stemmen won Thinker on a rock het referendum en in 2002 belandt het beeld op de Neude.

De IK op het kantoorgebouw Park Nieuweroord in Utrecht (huisvesting van de belastingdienst en de Dienst Landelijk Gebied) past in het uitgebreide oeuvre van (licht)kunstenaar Jan van Munster. Zijn werk gaat over energieën en de verschillende krachten die hieraan gekoppeld zijn.

Het werk Arrivals / Departures van Marcus Coates, in opdracht van gemeente Utrecht, hangt op Utrecht Centraal. Boven de voetgangerspassage van het station liet Coates een ledscherm bevestigen. Het is het soort scherm waarop je reisinformatie zou verwachten, dus het valt nauwelijks op. Maar het lichtbord geeft geen vertrekinformatie aan, het toont iedere dag een nieuwe update uit de natuur. "De borden van Coates relativeren de spits, maken je bewust van de tijd. Niet van de vijf minuten die je nog hebt om de trein te halen, maar van de jaargetijden. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat dit werk één jaar te zien zou zijn (2017) hangt het werk er nog steeds."

Vanwege het 40-jarig bestaan van BK-informatie, het vakblad voor beeldend kunstenaars, besloot het om een jubileumproject op te zetten rond de kunstgeschiedenis waar het zelf zo nauw mee verbonden is: de kunst in de openbare ruimte. Een speciale werkgroep benoemde 100 sleutelwerken van 1945 tot heden. Op www.sleutelwerken.nl worden alle 100 werken getoond.