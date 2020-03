Utrechtse scholiere is een echte superster in Griekenland

Door Roberto Cancian

Utrecht - De Utrechtse Stefania Liberakakis kreeg vorige week te horen dat het Eurovisie Songfestival in Rotterdam geen doorgang kan vinden in verband met het coronavirus. Een bittere pil maar het 17-jarig multi-talent van Griekse afkomst, snapt de beslissing maar al te goed. “Het is een wijs besluit. Ik was er best emotioneel onder, want het was toch een droom.”

Het zorgde voor een dubbel gevoel bij de studente van het Oosterlicht College in Nieuwegein die ook nog eens in haar examenjaar zit. “Als artiest denk je ‘shit’, maar het is de juiste keuze om het Eurovisie Songfestival niet door te laten gaan. De Utrechtse zou namens Griekenland mee doen en hoopt dat nu alsnog volgend jaar te doen namens het land van haar voorouders. “Een paar maanden terug hoorde ik tot mijn eigen verrassing dat ik mee mocht doen namens Griekenland. Hoe dan, dacht ik. Ik ben niet eens bekend in Griekenland”, zei ze enige tijd terug bij Eva Jinek aan tafel.

Dat veranderde de laatste maanden. Optreden na optreden volgde en begin februari liet Stefania Liberakakis zich, als jongste deelneemster namens Griekenland ooit, horen en zien tijdens de persdag in het Rotterdamse Ahoy. De plek waar het spektakel zou gaan plaatsvinden. Dat vooruitzicht is nu weg. Voor Stefania Liberakakis, voormalig lid van de meidengroep Kisses waarmee ze Nederland vertegenwoordigde op het Junior Eurovisie Songfestival in Malta, is het zaak haar focus te verleggen. “Alles was klaar en de ideeën voor de kleding waren met de ontwerpster afgestemd. Het dansen en het sporten gaan gewoon door.” De vraag of ze een tweede kans krijgt, daar reageert ze gevat op. “Het zal een tweede nummer worden want het liedje ‘Supergirl’, is volgend jaar oud dus er zal sowieso een nieuw nummer worden opgenomen.” Een uitdaging die ze maar al te graag aan gaat. Als tienjarig meisje stond ze al in de schijnwerpers bij The Voice Kids en ook was ze te horen en te zien in het koor van Kinderen voor Kinderen. De druk die er bij komt kijken, vindt ze vooral leuk. “Een mooie ervaring tot nu toe waarin ik heb genoten van optredens op veel plekken.”

Vorige week was ze nog maar net terug uit Griekenland, toen het definitieve besluit viel dat de 65e editie van het Eurovisie Songfestival geen doorgang zou vinden. “Ik heb wel een traantje gelaten maar er zijn belangrijkere dingen in het leven. Mijn zus is werkzaam in de zorg, zij maakt werkdagen van zes uur in de ochtend tot laat in de avond. Er is enorm veel werk te doen.” Voor Stefania Liberakakis, die vorig jaar zelf de Griekse songwriter Dimitris Kontopoulos aan sprak om te vertellen wie ze is en zodoende op de Griekse radar kwam, volgen nieuwe kansen. In 2019 was de in Lunetten woonachtige Stefania al te zien in de bioscoopfilm ‘Brugklas’ en in de film ‘De Club van lelijke Kinderen’. Ze is razend populair blijkt uit haar vele volgers op social media. Die wachten af met welk liedje ze in 2021 haar opwachting zal maken namens Griekenland. Dat ze er volgend jaar bij is, daar gaat ze namelijk vanuit.