Coronahulp door 13.000 thuiskoks van Stichting Thuisgekookt

UTRECHT - Stichting Thuisgekookt verbindt al 8 jaar buurtgenoten aan elkaar d.m.v. het delen van maaltijden. "Dat is voor iedereen fijn, maar extra prettig als je je (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevindt. Wij werken normaal gesproken samen met een aantal focusgemeenten (Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Groningen, Nijmegen, Nieuwegein, Vlaardingen & Delft) om deze doelgroep actief te kunnen koppelen. De afgelopen week werden we positief verrast door de enorme hoeveelheid mensen die zich bij ons meldde om hun buren – juist in deze spannende tijd – te kunnen helpen als dit nodig is. Omdat op dit moment een heel groot gedeelte van Nederland zich in een kwetsbare situatie bevindt (niet de deur uit durft of mag of juist de hele dag hard aan het werk is in een cruciaal beroep waardoor gezond koken erbij in schiet) hebben koppelen we tijdelijk mensen in heel Nederland actief aan elkaar, zodat er zoveel mogelijk buurtgenoten elkaar kunnen helpen. Aangezien er bijna 13.000 aangesloten thuiskoks meedoen, kunnen we op deze manier heel veel mensen een hart onder de riem steken. En dat is waar Stichting Thuisgekookt voor staat: het creëren van kleine geluksmomentjes. Ook als het even extra moeilijk is.

Ken of ben jij iemand die hulp kan gebruiken of zou jij juist iemand willen helpen?

Als je naar www.thuisgekookt.nl kom je automatisch op de speciale Coronahulp pagina terecht. Hier staat voor alle situaties uitgelegd waar je terecht kunt. Het is fijn als je je gegevens achter laat, want er zijn heel veel mensen die graag willen helpen en willen koken, maar nu niet actief een maaltijd aanbieden op de site. Als je geen internet hebt helpen wij natuurlijk ook graag! Dan kun je bellen of appen met 06-83447197.

Mooie voorbeelden

De community van Thuisgekookt heeft in een week tijd al een aantal prachtige voorbeelden gerealiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld deze week al ergens maaltijden voor de deur gezet voor een verplegend echtpaar en hebben we een verhaal gehoord over een thuiskok die contactloos een maaltijd langsbracht bij een mevrouw in een rolstoel, toen 2 meter achteruit is gestapt en ze nog een half uur op afstand hebben zitten kletsen. Terwijl deze mensen elkaar eerst niet kenden! In Utrecht had iemand een maaltijd besteld om af te halen, maar deze persoon moest opeens in lockdown. De vriend van de thuiskok is direct op de fiets gesprongen om de maaltijd te komen brengen (wel tot aan de deur uiteraard). Prachtig dat we zo ons steentje bij kunnen dragen!

Hygiëne maatregelen

Qua hygiëne heeft Thuisgekookt altijd een kort lijntje met de NVWA. De thuiskoks voldoen aan dezelfde richtlijnen als de horeca, alleen samen met de NVWA herschreven zodat het haalbaar is. Omdat eten op dezelfde dag wordt bereid en opgegeten, zijn de risico’s klein. Er is geen bewijs dat voedsel een bron is om het nieuwe coronavirus over te dragen. Vanwege de corona crisis hebben we deze regels – in lijn met het RIVM – verder aangescherpt. Het is niet de bedoeling om voor (grote) groepen te koken of meerdere afhalers tegelijk naar binnen te laten. Koken voor kwetsbare mensen, mensen die tijdelijk in quarantaine zitten of mensen die juist nu keihard werken, moedigen we juist aan! Dit kan voor een specifiek verzoek, maar thuiskoks kunnen ook actief maaltijden aanbieden. De maaltijden worden (1 voor 1) aan de deur afgehaald of bij buurtgeno(o)t(en) aan de deurklink gehangen. Twee stappen achteruit, handen wassen voor- en nadat je de maaltijd aangeraakt hebt en het is veilig. Het concept blijft hetzelfde: buren die elkaar helpen, maar nu wel op afstand.